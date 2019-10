De la planche à neige… en ville!

Adrénaline Urbaine ouvre un centre d’entraînement et d’initiation aux sports de planche… en pleine ville! En effet, l’équipe de Francis-Olivier Jutras est en train de créer sa propre montagne intitulée «Le Backyard» à même le boulevard des Forges.

Voilà un projet que caressait le propriétaire d’Adrénaline Urbaine depuis ses années d’études collégiales. Étape par étape, son rêve est à l’aube de se réaliser.

«Ça fait cinq ans qu’on travaillait là-dessus et en attendant de trouver l’espace idéal, on a commencé avec l’évènementiel avec le Défi hors-piste et nos tournées Mini-pros. On a vu qu’il y avait une demande pour ça et des parents qui se demandaient si on offrait des cours, alors maintenant, on va le faire», confie-t-il d’emblée.

Une pré-ouverture aura lieu ce samedi, 26 octobre, de 11h à 21h. Cafés et collations offerts par Le Caféier atelier de torréfaction seront disponibles sur place.

«Nous allons faire un tour de piste avec les gens pour qu’ils comprennent le concept et nous vendrons des abonnements à prix réduit. On invite tout le monde, surtout qu’il n’y a pas vraiment d’âge pour commencer. En camp d’entraînement, ce serait peut-être 6 ans, mais pour s’amuser, 3 ans, c’est parfait. À vrai dire, lorsque l’enfant se tient debout, il est prêt. C’est bon pour eux puisque ça développe leur équilibre et leurs capacités motrices», ajoute M. Jutras.

Le Backyard va offrir de la planche à roulettes, du ski et de la planche à neige. «Il y aura beaucoup de cours offerts à partir de 6 à 18 ans. Il y aura des sessions libres, mais on mise beaucoup sur l’initiation et les camps d’entraînement. On va pouvoir offrir des cours aux parents aussi, mais durant nos camps d’entraînement, ça va être concentré pour les 6 à 18 ans».

Une campagne de financement est présentement en cours via le https://laruchequebec.com/projet/centre-entrainement-adrenaline-urbaine-6467/. Le premier camp d’entraînement aura lieu le 21 décembre, tandis que l’ouverture officielle est prévue pour le 7 janvier.