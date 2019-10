De la nouveauté pour «Une moustache pour mon CH 2019»

Novembre est à nos portes et c’est le retour d’«Une moustache pour mon CH 2019». Dès maintenant, la population et les entreprises de Trois-Rivières sont invitées à participer aux diverses activités organisées dans le but d’amasser des fonds qui serviront à améliorer la qualité des soins offerts par le service d’urologie du centre hospitalier trifluvien.

«Depuis 2013, tous les profits des activités et les dons ont été versés à la Fondation Gilles-Rousseau, gérée par la Fondation RSTR. Ce qui est le fun, c’est que c’est investi chez nous, dans notre centre hospitalier et pour les hommes de notre région», a commenté Johanne Hinse, présidente de la Fondation RSTR.

Les gens auront donc jusqu’au 30 novembre pour participer à la cause. Quelques nouveautés sont au menu cette année. D’abord, il y aura la mise en vente de la bière du «Pinch», une rousse britannique brassée pour l’occasion. Elle sera vendue en cannette à la Microbrasserie Le Temps d’une Pinte, à la Barik, au Marché du Boisé, à la Voûte du Malt, au Brasier 1908, au Cuisto Resto-Lounge, au Buck, au Zélé et au Café Le Village La Bezotte. Pour chaque unité vendue, 50 sous seront remis au Fonds Gilles-Rousseau.

Comme autre nouveauté, il est possible d’effectuer un don par texto en écrivant le mot «homme» au 20222. Les montants offerts seront de 5$, 10$, 20$ et 25$. La totalité des dons sera remise à la cause. Rappelons que les dons ont entre autres permis au centre hospitalier trifluvien de se doter d’un tout nouvel appareil d’une valeur de 175 000$.

«C’est une machine très spécifique pour le centre d’urologie et nous serons d’ailleurs un des rares centres au Québec à l’avoir», a expliqué l’urologue Alain Maillette. «Elle va nous permettre de mieux localiser les cancers, entre autres le cancer du rein. Pour la décrire, on parle d’une baguette qui aura à son bout un appareil qui va être en mesure de faire des écographies alors nous pourrons trouver des tumeurs directement sur le rein.»

Pour les amoureux des animaux, des chandails sont également disponibles au coût de 15$. Ils sont en vente au bureau de la Fondation de RSTR, situé au Centre Saint-Joseph (Local B-213), ou encore au bureau des bénévoles au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) (Local C1-192). Vous êtes ensuite invités à prendre votre bête adorée en photo et à la faire parvenir au fondation_rstr@ssss.gouv.qc.ca. Une carte-cadeau de 50$, gracieuseté de l’Animalerie le P’tit Zoo, sera tirée parmi tous les participants le 2 décembre prochain.