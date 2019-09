De la grande visite au Port de Trois-Rivières

Plusieurs partenaires d’affaires potentiels avaient l’occasion de visiter le Port de Trois-Rivières, ce mercredi. L’initiative, orchestrée par GROUPÉ Mauricie/Rive-Sud, offraient une occasion en or aux entreprises de chez nous de pouvoir démontrer leur savoir-faire.

Parmi la quarantaine de personnes présentes se trouvait une quinzaine de clients potentiels. L’activité a été présentée en collaboration avec Innovation Développement économique de Trois-Rivières (IDÉ) et, bien sûr, le Port de Trois-Rivières.

«C’est une journée spéciale aujourd’hui puisqu’on lançait nos activités de la Table Transport et logistique. On a organisé une activité de lancement en deux parties avec le Port de Trois-Rivières. D’abord, il y a eu une activité réseautage d’affaires avec plusieurs entreprises d’à peu près partout dans la province. Ensuite, ça se terminait avec une visite du port», a lancé le directeur général de GROUPÉ Mauricie/Rive-Sud, Alexandre Ollive.

«C’est donc dire que la communauté d’affaires reliée de près ou de loin au domaine du transport était réunie ici aujourd’hui.»

Par ailleurs, GROUPÉ a également confirmé que pour une troisième année consécutive, six entreprises de la région allaient prendre part au Breakbulk Americas 2019.

«On a de nouveau six entreprises de transport de la région qui vont participer au Breakbulk, à Houston les 8, 9 et 10 octobre, qui se veut l’une des plus grandes foires de transport et qui nous permet de se déplacer en consortium. On est bien heureux que ça fasse encore partie de nos priorités pour la prochaine année», a confié M. Ollive.

Plus de 400 exposants devraient y être afin de combler les intérêts de 6000 visiteurs. Les entreprises présentes seront l’administration portuaire de Trois-Rivières, Groupe Bellemare, Groupe Somavrac, Transport Chaîné, Logistec, Genese & Wyoming.

Rappelons que l’industrie du transport et de l’entreposage est l’un des plis importants secteurs d’activités de la région avec un PIB de 352 millions $, en plus de générer tout près de 4000 emplois.