De la grande visite à Trois-Rivières

Alors que les Aigles de Trois-Rivières ont été sauvés, voilà que la frénésie du baseball va se poursuivre à Trois-Rivières avec la venue de Claude Raymond.

L’ancien joueur vedette des Expos offrira une séance d’autographes au coût de 10$, le 20 octobre prochain, lors d’un évènement signé le TW Sportcards 3R, en collaboration avec Entrepôt du Baseball. La séance s’amorcera à 13h.

Rappelons que TW Sportcards, un magasin pour les collectionneurs et les amateurs de hobby, ouvrira ses portes le dimanche précédent, soit le 13 octobre, au 4270 du boulevard des Forges.

«Nous allons vous offrir sur place des photos, balles et bâtons, ainsi que quelques chandails des Expos. Les gens peuvent apporter leurs items», explique Pascal Gauthier, copropriétaire.

«Nous aurons une «journée d’échange baseball» pour les collectionneurs, et ce, toute la journée. De plus, plusieurs «breaks» de boîtes de baseball seront faits. Nous allons vous offrir les meilleurs produits de baseball. Apportez vos cartes! Pour ceux qui ne pourront être présents, nous allons prendre les commandes de balles, bâtons ou photos.»

Pour toutes autres informations, ou pour réserver votre balle, bâton ou photo, écrivez au https://www.facebook.com/TW3Rsportscards/

Trois anciens Canadiens

L’entreprise en sera à son troisième magasin, après Repentigny et Drummondville. TW Sportcards se spécialise dans la vente de cartes sportives, et non sportives, de cartes de collection, de figurines et d’objets de collection sportive.

En ce qui a trait à l’ouverture officielle du 13 octobre, plusieurs surprises seront au rendez-vous, incluant plusieurs tirages et prix de présence. Trois anciens joueurs des Canadiens seront là pour une séance d’autographes, soit Pierre Bouchard, Yvon Lambert et Guy Lapointe.