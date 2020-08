De la finance à la mode

Alexandra Perron était à la tête d’une entreprise de financement commercial quand elle a eu l’idée de fonder Will & You, une entreprise trifluvienne qui crée et vend des vêtements pour enfants. En février 2018, elle faisait sa toute première vente. Et maintenant, à peine deux ans plus tard, des enfants de partout au Canada portent ses créations.

L’arrivée de son projet coïncide avec la venue au monde de son fils William, en 2016. «En tant qu’entrepreneure, j’étais toujours à l’affût des opportunités, mais quand j’ai eu William, j’ai eu envie de faire un travail compatible avec la conciliation travail-famille, raconte Alexandra. Je me suis demandé ce que je pouvais faire comme travail qui allait me permettre de gérer les imprévus familiaux sans que ça dérange qui que ce soit. J’avais aussi vraiment envie de faire quelque chose que j’aime et qui me passionne.»

Après quelques mois de réflexion, elle a finalement trouvé le projet qui lui ressemblait et qui la faisait vibrer. «Je n’avais aucune expérience dans ce domaine, mais j’avais la passion et le désir d’apprendre, confie-t-elle. J’ai fait toutes mes recherches. Je me suis renseignée pour trouver une bonne usine de fabrication qui concorde avec mes valeurs. En 2017, je me suis incorporée. J’ai tout fait de A à Z, jusqu’à dessiner mon logo.»

De nature fonceuse et créative, Alexandra s’est investie corps et âme pour bâtir son entreprise. Grâce à Will & You, elle peut enfin mettre à profit toutes les facettes de sa personnalité. «J’aime tout de cette entreprise, lance-t-elle. Ça me comble, réellement. J’ai un gros déficit de l’attention et avec ce travail, ça ne m’empêche pas de réussir. En plus, mes clients sont des parents, comme moi. Ils connaissent ma réalité et ils sont compréhensifs.»

«Au début, je faisais tout, de A à Z. J’étais seule et je leur disais quand mon enfant était malade et que je ne pouvais pas faire leur commande la journée même. Et ils comprenaient. C’est merveilleux d’avoir une entreprise qui me donne cette latitude», ajoute Alexandra.

Expansion rapide

Will & You a rapidement gagné en popularité, si bien que sa fondatrice a maintenant trois personnes à ses côtés pour l’épauler : Marie-Pier Dauphin, Émilie Genest et Vicky Fortin. Cette dernière est d’ailleurs son associée depuis le mois de mai.

«Je fais tous les croquis avec l’aide d’une designer de Trois-Rivières. Elle apporte ses idées et développe nos tissus. Personne n’a le même tissu, indique Alexandra. Je veux d’abord et avant tout que les enfants soient bien, confortables dans les vêtements. Je connais une petite fille qui est hypersensible et qui a de la difficulté à porter certaines matières. Quand je crée, je pense tout le temps à elle. Je me demande si elle va être bien. On pense à bien positionner le logo et l’étiquette pour ne pas que ce soit dérangeant, par exemple.»

Par-dessus tout, ce qu’Alexandra préfère, c’est le service à la clientèle. «J’aime mes clients et je traite les gens comme j’aimerais me faire traiter, dit-elle. Notre valeur première, c’est la proximité avec nos clients. Peu importe la taille que prend l’entreprise. Notre service à la clientèle, c’est notre marque de commerce.»

En plus des ventes en ligne, Will & You compte aussi quelques points de vente à travers le pays. Pour voir les créations de l’entreprise et en apprendre plus : www.willnyou.com