De la chloramine ajoutée dans l’eau potable

Crédit photo : archives

CAP-DE-LA-MADELEINE. C’est aujourd’hui (22 octobre 2018) que la Ville de Trois-Rivières procédera à l’introduction de la chloramine dans le réseau d’aqueduc d’eau potable du secteur délimité au nord par la rivière Saint-Maurice, au sud et à l’ouest par le boulevard Thibeau et à l’est par le secteur Masse.

La chloramine est un désinfectant plus stable et plus durable que le chlore. Grâce à ces caractéristiques, elle peut voyager jusqu’à la fin du réseau de distribution sans perdre de son efficacité.

Cette action s’inscrit dans la continuité d’une démarche entamée en 2012 à l’ouest de la rivière Saint-Maurice. Rappelons que ces interventions permettent de respecter les normes gouvernementales en matière d’eau potable.

Le déploiement de la chloramine dans le réseau ne change rien dans la vie des citoyens sauf dans deux cas précis :

1. Les traitements de dialyse : Les personnes suivant des traitements de dialyse devront utiliser un filtre approprié.

Leur médecin pourra les conseiller à cet égard.

2. Les aquariums : Les propriétaires d’aquariums devront ajouter un produit neutralisant en vente dans les animaleries.

Cette opération devrait s’effectuer en toute transparence pour la majorité des résidents du secteur. Il se pourrait toutefois que l’eau soit temporairement brouillée ou colorée. La Ville recommande alors de laisser couler l’eau et d’être attentif à sa couleur avant les lavages de vêtements.

Sachez qu’en tout temps l’eau demeure potable.

Si vous observez des anomalies ou si vous vous interrogez sur la chloramine, il suffit de consulter le v3r.net ou à entrer en communication avec la Ville, par le service aux citoyens, au 311. La ligne Info-Santé 811 pourrait aussi vous aider.