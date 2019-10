De grandes attentes pour le Climatisation Cloutier

Le Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine revient d’une saison fort intéressante où il a pris le deuxième rang du classement général avant de baisser pavillon en demi-finale face au Bellemare de Louiseville. La formation madelinoise n’était pas loin de forcer la tenue d’un match ultime avant de finalement s’écrouler au troisième vingt.

Pour le directeur général du Climatisation Cloutier, Fabien Dubé, la saison 2018-2019 fut excellente à ses yeux.

«Notre objectif était de terminer dans le Top-4 et d’atteindre le carré d’as en séries éliminatoires. On a réussi! Le but, c’était de progresser en tant qu’équipe et en tant qu’organisation et on a réussi à le faire. On ne se cachera pas que les aspirations sont plus grandes cette année de notre côté. Notre noyau de vétérans revient et notre objectif, c’est de se rendre ne finale. C’est dans cette optique-là que nous avons travaillé cet été», confie-t-il.

Le directeur gérant a raison d’être optimiste, car les changements au sein de sa formation ont été bien peu nombreux. La stabilité d’une organisation est primordiale.

«Les joueurs qu’on a greffés à notre équipe sont des joueurs d’impacts. On a qu’à penser à Jonathan Fillion et Mickaël Fillion, soit deux défenseurs de premier plan qu’on a repêché cet été», lance-t-il. «On compte aussi sur le retour de Julien Gagné, qui a disputé ses deux dernières saisons avec les Patriotes de l’UQTR, et sur Samuel Blier, qui était le capitaine des Cataractes de Shawinigan.»

«Ce sont des acquisitions majeures pour nous et des gars qui ont des identités qu’on recherchait. On a été cherché le vétéran défenseur Julien Cabana, en provenance Plessisville. On voulait vraiment ajouter de la maturité et des joueurs de caractère qui sont reconnus pour performer dans les séries.»

À l’envers de la médaille, le Climatisation Cloutier a perdu les services de Jérémie Janneteau (13 matchs: 8 buts, 23 points), qui tentera sa chance en Europe, en plus de l’attaquant Marc-André Carré (19 matchs: 10 buts, 22 points) et de l’homme fort adulé des fans, Maxime Sanon (79 PIM).

Dubé a également bougé à trois jours du début de la saison. Il a décidé de transiger l’attaquant Benjamin Parent à La Tuque en retour du robuste défenseur Simon Desmarais. «Nous désirions permettre à Benjamin de jouer. La Tuque avait un bel intérêt et c’est le genre de transaction qui peut être payante pour nous. Simon est un défenseur fait sur mesure pour notre ligue. C’est un gros bonhomme, bon défensivement et très robuste.»

«Ce dernier est présentement avec Saint-Georges, dans la LNAH. Si cela ne fonctionne pas à son goût dans le Circuit Lefort, il peut devenir un joueur d’impact dans notre ligue.»

Dubé-Rochon et Roy de retour

Devant le filet, l’entraîneur-chef Éric Haley sera de nouveau comblé avec le retour de son duo de gardiens, soit Sébastien Dubé-Rochon et Derick Roy.

«Notre tandem est de retour pour une deuxième saison. C’est important pour nous, dans la façon de bâtir l’équipe, d’avoir deux excellents gardiens de but. Le hockey senior, ce n’est pas toujours facile alors de pouvoir compter sur deux gardiens de premier plan, c’est un plus pour notre organisation. Je suis très à l’aise avec le duo que j’ai sous la main», a commenté M. Dubé.

Le mot d’ordre pour connaître du succès est simple: il faudra travailler fort.

«Il faut travailler! On a comblé certaines lacunes en allant chercher des joueurs plus complets, plus gros et plus physiques. On est une équipe très rapide et on a amélioré la défensive avec des gars qui bougent bien la rondelle, ce qui va nous permettre d’avoir une transition plus rapide. On va encore amener beaucoup de robustesse et on va être spectaculaire à tous les niveaux.»

«On va continuer de faire de nos matchs locaux des happenings. On veut continuer d’offrir la meilleure expérience client possible et on va tenter de se démarquer de plusieurs manières. On va offrir un bon spectacle et à chaque match, on veut faire en sorte que les fans aient hâte de venir assister à nos games.»

Le match d’ouverture aura lieu ce samedi, à domicile, alors que Métal Perreault de Donnacona sera en visite.

«On reçoit Donnacona et c’est une équipe vraiment revampée. Elle a fait un bon travail au courant de l’été pour joindre de bons joueurs et ils vont offrir un bon spectacle. Venez voir nos nouveaux visages! Ils seront en uniforme dès samedi et le spectacle va être bon», de conclure le directeur général.