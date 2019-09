De Champlain, en passant par Los Angeles et New York

L’artiste-peintre Zabel, originaire de Champlain, verra ses toiles prendre part à la prestigieuse exposition internationale Affortable Art Fair à New York du 25 au 29 septembre 2019, directement dans Chelsea à Manhattan.

Zabel profite de l’occasion pour y exposer quelques pièces d’une toute nouvelle collection qui est actuellement sur la table de travail. Elles seront dévoilées lors de la soirée d’ouverture de l’exposition. C’est également l’occasion pour Zabel de rencontrer les collectionneurs de New York, pour une quatrième présence dans la grosse pomme en à peine 2 ans.

La réputation d’Affortable Art Fair n’est plus à faire. Affortable Art Fair, ce sont 20 ans d’expositions dans dix villes à travers le monde incluant New York, Londres, Hong Kong, Singapour, Milan et plusieurs autres. Ce sont également 185 000 visiteurs et collectionneurs par année, et 485 000 œuvres d’art qui ont trouvé leurs nouvelles maisons.

Affortable Art Fair est également réputée pour sélectionner vigoureusement non seulement chacune des galeries d’exposition, mais également chacun des artistes allant y être exposés. «C’est à la fois un privilège d’être sélectionnée par l’équipe d’Affortable Art Fair, mais également un honneur que ma galerie de Los Angeles, Artspace Warehouse, ait choisi de proposer mon portfolio et d’exposer mes œuvres lors de cette exposition d’envergure», mentionne l’artiste.