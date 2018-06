David Nollet prend le 7e rang à Charlevoix

HOMMES FORTS. Les hommes forts du circuit canadien avaient rendez-vous à Charlevoix, ce week-end, dans le cadre du Rodéo de Charlevoix. Il a pris le 7e rang au total de la compétition.

Le Trifluvien aurait aimé terminé dans le Top-6, lui qui a terminé à un seul point de la fameuse 6e place.

Ses meilleures performances ont eu lieu aux épreuves «Axel clean» et «Press max weight» où il a pris le 4e rang. Il a terminé en 5e position à l’épreuve de la «Pierre d’Atlas», avant de de classer 6e aux «Barils» et au «Yoke». Il a pris le 8e rang à l’preuve du «Farmers and duck walk medley».

Les hommes forts canadiens auront deux rendez-vous au Festival d’Hommes forts de Warwick, du 6 au juillet, et au Rodéo du Mont Saint-Anne, le 22 juillet, avant de se rendre ensuite au Festival Lorettain de l’Anicienne Lorette le 11 août prochain.

Photos via Facebook