David Nollet l’emporte… cinq ans plus tard!

Le Trifluvien et homme fort canadien, David Nollet, a pris part à sa première compétition de powerlifting en plus de 5 ans. Non seulement il a terminé en première place, mais il s’est également permis un record canadien et deux records du monde.

«J’ai décidé de refaire la compétition de powerlifting, ma deuxième à vie seulement, pour me challenger après une saison un peu décevante sur le circuit professionnel canadien des hommes forts. Je désirais trouver une façon de remercier mon coach qui a jadis établi des records majeurs dans ce sport en me préparant à mon tour. Et comme la compétition était à Trois-Rivières, je me suis dit go, on va aller s’amuser un peu!», confie-t-il.

Nollet n’a pas chômé lors de cette compétition présentée chez Lemieux Performance.

En squat, il a amorcé sa journée de travail avec un record canadien à 675 lbs. Record qu’il a ensuite battu trois fois pour terminer la compétition avec un record du monde dans sa catégorie à 727,5 lbs.

Du côté du bench, l’athlète de 311,4 lbs a d’abord soulevé 440 lbs avant d’ensuite dénicher un nouveau record canadien à 463 lbs.

Nollet allait ajouter 679 lbs à l’épreuve du deadlift, s’assurant ainsi de la première place de la compétition. Et devinez-quoi? Le cumulatif des trois épreuves représente également un record du monde dans sa catégorie.

«Je veux simplement dire merci à ma famille qui s’est déplacée et mes amis pour être venus m’encourager alors que personne ne s’attendait à rien de moi au final. Tout le monde m’encourageait, c’était tellement fou! Merci aux bénévoles et aux arbitres qui ont permis une organisation A1, et à Josée de la Chevrotière et Patrick Lemieux qui ont été hyper importants pour moi tout au long de la compétition. J’ai été chercher un record du monde au squat et je l’ai eu en équipe. Sans eux, je n’aurais pas réussi!»