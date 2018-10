David Nollet: homme fort et bagarreur

HOCKEY. Le Condor de Nicolet a mis la main sur un homme fort, pas au sens figuré, mais bien au sens propre!

David Nollet, un colosse de 6 pieds 1 pouce et de 330 livres est l’un des hommes les plus forts au Canada! Après avoir remporté le championnat canadien amateur, il est sur le Circuit des hommes forts professionnels. Il participe à des épreuves de force impressionnante telles que tirer un autobus ou un camion-benne, déplacer des billots, des pierres, ou encore soulever d’énormes poids.

Vendredi dernier, le Trifluvien était en uniforme pour le Condor. Il a jeté les gants devant Kevin Pellerin, à deux reprises, en deuxième période du match contre le Métal Pless de Plessisville, au grand plaisir des partisans réunis à l’aréna Pierre-Provencher.

La première fois, à deux secondes du début de la deuxième période, il a couché son adversaire sur la patinoire deux fois plutôt qu’une, alors que les arbitres ont laissé aller la reprise du combat. Les deux se sont repris avec cinq minutes à faire au deuxième engagement. David Nollet a une fois de plus remporté son épreuve de force avant de féliciter son adversaire et se diriger vers la sortie.

Pour celui que l’on connaît surtout pour soulever d’impressionnantes charges, il s’agissait d’un retour après plusieurs années d’absence à titre de bagarreur sur patins.Il avait notamment joué avec l’Xtreme de Shawinigan, où il avait cumulé 37 minutes de pénalité en deux matchs. Il s’était aussi battu avec le Boom de Saint-Boniface, mais on n’a pas pu retrouver ses statistiques à cet endroit. «J’ai fait ça il y a une quinzaine d’années comme loisir pour payer mes études universitaire», souligne David Nollet.

Il admet qu’il aime le côté spectacle de son rôle. Je n’aime pas me battre pour me battre mais j’aime donner un show, raconte-t-il. Le petit kick d’adrénaline que ça offre. Sans être le meilleur, je me débrouille plutôt bien. Disons que c’est une façon de s’amuser durant quelques fins de semaine.»

Avec la collaboration de Jonathan Cossette