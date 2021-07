David Nollet de retour à l’action

Tout près de deux ans se sont écoulés depuis sa dernière compétition et David Nollet pourra enfin renouer avec l’action, ce week-end, dans le cadre du Rodéo du Mont-Sainte-Anne. Organisé avec l’homme fort Jean-François Caron, le Championnat canadien des hommes forts se tiendra sur deux jours.

Et le retour à l’action ne sera pas de tout repos pour le Trifluvien, qui sera accompagné de 14 autres hommes forts du circuit professionnel canadien, ainsi que des deux meilleurs hommes forts sur la scène Amateur.

« Je ne suis pas excité, je suis énarvé« , lance-t-il, tout sourire. « On revient à l’action et ce ne sera pas facile. On va avoir cinq épreuves par jour, samedi et dimanche, donc dix au total (comparativement à maximum huit habituellement). C’est un méchant challenge qui nous attend! »

« C’est organisé par le Rodéo du Mont-Sainte-Anne alors ce qui va être le plus difficile, c’est qu’on va être sur terre battue. C’est déjà difficile de compétitionner sur un sol dur, alors imaginez-vous avec 900 lbs sur les épaules et les pieds qui enfoncent dans le sol. On va avoir entre 1500 et 2000 spectateurs, avec l’espace réglementaire dans les estrades, et ils auront droit à toutes les épreuves classiques. Le Rodéo du Mont-Sainte-Anne a une vision d’amener un championnat nord-américain et une compétition mondiale, alors c’est vraiment le fun de pouvoir avoir la compétition canadienne chez nous ce week-end. »

Les gens qui ne pourront se déplacer peuvent commander l’évènement en streaming live via le https://app.beavertix.com/…/achat-de-billet/1770/6661, ainsi que le spectacle musical des 2Frères https://app.beavertix.com/…/achat-de-billet/1770/6660.

« On est chanceux de pouvoir revenir en action et chanceux que ce soit chez nous. Je me suis entraîné fort pendant la pandémie et je n’aurai pas de surprise ce week-end. Je sais à quoi m’attendre. Ça va être spectaculaire et on va voir qui s’est entraîné pour vrai pendant la pandémie et qui va venir forcer pour vrai. J’ai hâte de revoir les yeux des enfants qui nous voient comme des superhéros de Marvel, de revoir même les personnes âgées qui sont impressionnées, ou encore d’entendre les cris de la foule », ajoute l’athlète de 37 ans.

« Pour moi, je retombe en enfance lorsque j’arrive en compétition. C’est une drogue et j’ai toujours été un peu showman. Lorsque j’étais plus jeune, je me pointais devant les compétitions avec arrogance. Maintenant, j’arrive avec de la confiance. Je suis le deuxième plus vieux sur le circuit alors la maturité fait son œuvre. On a hâte parce que la pandémie a été dure! Elle aura même tué des carrières d’hommes forts et de femmes fortes parce qu’ils n’ont pas eu la chance de continuer à s’entraîner et de s’équiper comme nous on l’était. »

À son retour lundi, le natif de Saint-Paulin devra aussitôt se remettre au travail puisqu’il entend se qualifier pour l’Official Stronger Games, présenté à Daytona Beach, du 12 au 14 novembre 2021. Il aura 13 jours devant lui pour envoyer les vidéos exigés par le comité de sélection le mettant en action, avec l’obligation de réussir les charges imposées.

« J’y vais une compétition à la fois alors je vais voir si je reviens de Sainte-Anne avec quelques bobos. Sinon, je crois être en mesure de réaliser ce qu’ils demandent, mais pour l’instant, je n’y pense pas trop », conclut-il.