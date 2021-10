David Duval s’incline en huitième de finale

Le week-end dernier avait lieu, au Complexe Multi-sports de Laval, le plus important tournoi sur la scène nationale, les Championnats Canadiens. Trois athlètes du Club Ping-O-Max étaient présents pour représenter le Québec, soit David Duval (13 ans et moins), Alexandre Desbiens (19 ans et moins), ainsi que Luc Sicard (Hommes).

À sa première participation à un championnat canadien, David Duval a très bien fait en étant le seul joueur québécois à atteindre le tableau principal de la catégorie 13 ans et moins chez les garçons. En huitième de finale, le jeune espoir s’est incliné en cinq manches (manche ultime) face à Aaron Du, de l’Ontario. Il a disputé un match très serré qui aurait pu balancer d’un côté comme de l’autre.

Du côté d’Alexandre Desbiens, il a terminé premier de son groupe de départ avant de s’incliner en seizième de finale face à David Mandelstam, de la Colombie-Britannique. Ce dernier a terminé au 5e rang chez les 19 ans et moins.

Luc Sicard a quant à lui terminé premier de son groupe de départ chez les hommes avant de vaincre Max J.L. Ji, de la Colombie-Britannique, en seizième de finale. Ce fut une grosse victoire pour Sicard puisque Max J.L. Ji est l’un des meilleurs juniors au Canada, ayant pris part récemment aux Championnats panaméricains juniors. Le Trifluvien allait malheureusement s’incliner en huitième de finale face à HongTao Chen, de l’Ontario, deuxième meilleur pongiste au Canada.

En plus de ces trois athlètes, notez que Nicolas Sicard y était aussi à titre d’entraîneur de l’Équipe du Québec, tandis que Martin Marcotte agissait à titre de gérant/entraîneur. (JC)