D’autres appuis pour le projet Nemaska Lithium à Shawinigan

GROUPÉ et les Manufacturiers de la Mauricie/Centre-du-Québec unissent leur voix pour soutenir l’implantation de l’usine Nemaska Lithium à Shawinigan.

«Au-delà de la solidarité régionale que nous tenons à témoigner, les entreprises de la région désirent rappeler l’impact structurant de l’usine Nemaska Lithium à Shawinigan et pour l’ensemble de l’écosystème économique et innovant de la région», indique GROUPÉ par voie de communiqué.

Sur le plan économique, le projet Nemaska Lithium à Shawinigan a la vocation de faire croître tout un tissu industriel régional, autour de la filière de l’électrification des transports et du créneau des technologies vertes.

Le projet mobilise de nombreux sous-traitants en mécanique, des fournisseurs en transport et logistique, des fabricants de batteries, des étudiants, des institutions d’enseignement régionales, des centres de recherche spécialisés en technologies vertes, etc.

Le projet contribue aussi à renforcer le pôle des technologies vertes de la Mauricie (AddÉnergie, ELMEC, TAIGA, etc.). Il nous apparaît essentiel que le gouvernement réalise l’importance économique de ce pôle régional émergent au Québec.

Sur le plan des retombées en innovation, des chercheurs de la région travaillent depuis des années sur ce projet. Le partenariat entre le Centre National en électrochimie et en Technologies Environnementales (CNETE) à Shawinigan et Nemaska Lithium est un véritable exemple de collaboration entre le milieu privé et le domaine de la recherche, car plusieurs brevets ont été accordés pour des technologies développées pour Nemaska Lithium.

D’un point de vue environnemental, grâce à ce partenariat, l’usine de Shawinigan devait mettre en œuvre un procédé de production de lithium beaucoup moins polluant, avec un objectif de carboneutralité unique à l’échelle mondiale. Puisque le gouvernement vise la carboneutralité d’ici 2050, les milieux industriels et manufacturiers devront faire partie de l’équation pour lui permettre d’atteindre cette cible.

Enfin, le projet Nemaska Lithium est générateur d’emplois porteurs à Shawinigan, avec des impacts directs sur l’ensemble de l’économie régionale, et la création de 486 emplois directs et indirects auprès des sous-traitants et fournisseurs de toute la région de la Mauricie, sans compter les 593 emplois pour la construction.

On peut aussi évoquer les étudiants de la région qui feront des stages et qui, par la suite, occuperont l’un de ces quelque 200 emplois qui seront créés sur place et qui s’ajouteront aux quelque 5500 emplois du secteur des technologies vertes en Mauricie.

Rappelons que mardi dernier, la Ville de Trois-Rivières a également appuyé officiellement la Ville de Shawinigan dans ses démarches pour que le projet Nemaska Lithium y voie le jour.