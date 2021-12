D’Aoust complète une autre remontée victorieuse en Floride

Les Everblades de La Floride accueillaient à nouveau les Lions de Trois-Rivières ce soir, et comme ce fut le cas la veille, ils n’ont pas su protéger leur avance de 2 à 0, s’inclinant 3 à 2 face aux Lions.

L’entraîneur-chef Éric Bélanger faisait encore une fois confiance à Philippe Desrosiers devant le filet. Il a d’ailleurs été le premier à céder dans la rencontre lors, et ce, dès la 6e minute du premier vingt. C’est Blake Winiecki qui a ouvert le pointage.

Les Lions ont quand même bien paru en première période, dirigeant 10 tirs au but (contre 13). Or, Tomas Vomacka s’est montré intraitable devant sa cage.

Nathan Perkovich est ensuite venu doubler l’avance des siens en début de deuxième tiers.

La remontée…

Les Lions ont quant à eux continué à se buter à un Vomacka en grande forme… jusque dans la dernière minute de jeu! En effet, comme ce fut le cas hier, Peter Abbandonato a ravivé les espoirs des siens avec 4 secondes à jouer à la période, réduisant alors l’écart à 2 à 1.

Les Lions ont encore été opportunistes dans le dernier droit. Shawn St-Amant a créé l’égalité en supériorité numérique, à la 6e minute de jeu.

Puis tout comme hier, le Trifluvien Alexis D’Aoust a joué les héros en fin de match pour procurer une 5e victoire de suite à Trois-Rivières.

Desrosiers a encore bien fait devant le filet, terminant sa soirée de travail avec 35 arrêts.

Les deux équipes auront à nouveau rendez-vous du côté de la Floride, samedi, à 19h.

Trois-Rivières aura ensuite trois autres rendez-vous sur la route, les 10, 11 et 12 décembre, cette fois face aux Growlers de Terre-Neuve. Le prochain match à domicile est prévu le 15 décembre, face au Maine, et il mettra la table à une série de six matchs à la maison.