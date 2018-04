Dany Laferrière à la librairie Poirier

Crédit photo : Photo tirée de Facebook

LITTÉRATURE. L’auteur Dany Laferrière sera de passage le 16 avril à midi à la librairie Poirier pour discuter de son premier livre à titre d’académicien intitulé Autoportrait de Paris avec chat.

Ce livre est un roman calligraphié et dessiné à la main; il nous dépeint un Paris littéraire. Dany Laferrière a été élu à l’Académie française en 2013. Il est aussi l’auteur d’une vingtaine de livres et récipiendaire du prix Médicis pour L’énigme du retour ( Boréal, 2009). La causerie sera animée par Patricia Powers.

La semaine prochaine, la librairie Poirier soulignera également la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur en présentant plusieurs activités littéraires du 20 au 22 avril.

Une table ronde portant sur la littérature identitaire amérindienne sera présentée le 20 avril de 17h à 19h avec les auteurs Naomi Fontaine (Manikanethish, Mémoires d’encrier, 2017), Marie-Christine Bernard (Polatouches 2018 et Matisiwin 2015 Stanké) et Michel Jean, aussi chef d’antenne et journaliste ( Amun 2016 , le vent en parle encore 2013 et Tsunamis (2017 ( Libre expression et Stanké)).

Lors de cette table ronde, Laura Niquay, auteure-compositrice, présentera quelques chansons reliées à sa culture atikamekw. La table ronde sera animée par Patricia Powers.

Le 21 avril de 17h à 19h, il y aura le lancement du 3e tome de la série Perce Neige intitulé La descente aux enfers de Perce-Neige de l’auteur Michel Châteauneuf, publié chez Pierre Tisseyre. Michel Châteauneuf discutera de ce 3e tome avec Patricia Powers.

Le dimanche à 13 h, il y aura un atelier de lecture et de dessin pour les jeunes qui sera offert par Amélie Dubois, illustratrice des albums La peine de Sophie-Fourire, Mingan les nuages, Norbert le petit nuage. Notons qu’Amélie Dubois est originaire de Trois-Rivières.