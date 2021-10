Dany Carpentier s’engage pour une transition citoyenne 

Le candidat au poste de conseiller municipal dans le district De La-Vérendrye, Dany Carpentier, entend miser sur une transition citoyenne, c’est-à-dire prioriser une meilleure participation publique des citoyens pour entreprendre l’avenir de la Ville de Trois-Rivières de manière inclusive et responsable.

Depuis 2017, la Ville de Trois-Rivières a fait une place à la participation publique des citoyens avec notamment la création de la direction des communications et de la participation citoyenne, la nomination de citoyens sur la majorité des comités consultatifs, le budget participatif et les nombreux sondages et consultations qui ont menés à l’adoption de plusieurs politiques. Pour le candidat Dany Carpentier qui a participé de près à plusieurs de ces travaux, Trois-Rivières doit poursuivre ses initiatives dans le prochain mandat, afin d’assurer une transition écologique responsable et acceptable.

De façon concrète, il compte proposer l’écriture d’une politique de participation publique comprenant des actions telles qu’un conseil jeunesse, des conversations citoyennes récurrentes pour les citoyens de l’ensemble de la ville, une nouvelle place du citoyen au parc Champlain, des laboratoires citoyens dans les bibliothèques et des commissions citoyennes sur des enjeux cruciaux tels le budget, la sécurité routière, la sauvegarde des boisés, entre autres.

« Pour prendre le virage écologique, économique et social, je m’engage à travailler à ce que la Ville de Trois-Rivières développe davantage l’intérêt de ces citoyens pour son administration et mettre en place les moyens favorisant leur contribution », spécifie monsieur Carpentier.

De son avis, cette participation publique aura pour effet de contrecarrer l’idée de la passivité et du citoyen bénéficiaire qui affecte déjà la qualité de vie. Le citoyen ne peut plus agir qu’en bénéficiaire, mais doit être invité à devenir partenaire et jouer un rôle actif dans sa collectivité, grâce au civisme, au bénévolat et à la participation publique. Selon lui, lorsque l’occasion de s’exprimer avant une décision importante est limitée aux réseaux sociaux par exemple, cela a pour effet d’exacerber les tensions et de donner un ton négatif sur un sujet dès le départ.

Monsieur Carpentier poursuit qu’en générant une meilleure participation publique des citoyens, notamment aux débats publics, assurera une meilleure compréhension des enjeux de leur part et améliora ainsi sa résilience.

« Prendre en considération un spectre plus large des points de vue, engendre de meilleures décisions puisqu’elles deviennent en soi collectives. Chaque expression citoyenne recèle une information ou un angle qui peut éclairer le débat afin d’arriver à un meilleur consensus. »

Ainsi, pour le diplômé en loisir, culture et tourisme de l’UQTR, une transition écologique, social et économique devient possible si le citoyen y occupe une place centrale, de là son engagement pour une transition citoyenne. (JC)