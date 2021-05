DANSEncore: une édition hybride et axée sur les talents du Québec

Le Festival international DANSEncore a jonglé avec plusieurs scénarios concernant sa 27e édition qui se tiendra du 3 au 6 juin, mais d’ores et déjà, l’équipe refusait de devoir annuler l’événement pour une deuxième année consécutive. Le festival adopte finalement une formule hybride et présentera des activités en mode virtuel, ainsi que des spectacles en présentiel du côté de l’Amphithéâtre Cogeco. Une centaine de danseurs professionnels seront au rendez-vous pour l’occasion.

En raison de la fermeture des frontières, le festival mettra en vedette des compagnies et des danseurs québécois pour le volet présenté à l’Amphithéâtre Cogeco. C’est aussi l’occasion de mettre l’accent sur la relève dans de nombreux styles de danse.

Le Gala sera de retour pour une seule soirée, soit le 3 juin. Sept compagnies seront réunies sur scène pour faire vivre la danse dans toute sa splendeur : Les Ballets Jazz de Montréal, Alex et Alex, Les Grands Ballets canadiens, Kim Gingras et compagnie, Corpus Collective, Break Montréal et EBNFLOH. Plusieurs d’entre eux présenteront d’ailleurs des créations originales en primeur.

«Beaucoup de compagnies professionnelles sont restées vivantes et ont profité du temps de la pandémie pour créer, indique Maria Juliana Velez, directrice générale et directrice artistique du Festival international DANSEncore. En voyant que les spectacles étaient annulés, elles se sont mises à créer des choses. On en a vu passer plusieurs sur le Web. D’autres en ont profité pour faire des résidences. C’est une belle occasion de montrer tout ce travail qui a été fait pendant la pandémie. Les créations originales rendront cette édition extraordinaire.»

Le Gala sera également offert en webdiffusion, compte tenu de la capacité maximale de la scène restreinte à 250 spectateurs. Le visionnement sera disponible du 6 au 12 juin. Les billets seront mis en vente à compter du 11 mai à 13h au coût de 50$. La webdiffusion du spectacle sera proposée au coût de 14$.

Comme à l’habitude, plusieurs spectacles gratuits figurent aussi à la programmation. Des spectacles in situ avec Enfants de la ville et Patin libre seront présentés à l’Amphithéâtre Cogeco le samedi et le dimanche en après-midi.

«Normalement, pour les spectacles in situ, le public arrive un peu par hasard. On n’aura pas cette partie cette année, mais on a voulu garder le caractère gratuit et intime de ce type de prestation. Il y aura une proximité avec les artistes, dans le respect des mesures sanitaires», précise Mme Velez.

En soirée, on pourra également découvrir Taafé Fanga, Adriano & Samantha et Look-up le vendredi, ainsi que Studio 88 Swing, le Trifluvien François Pruneau & Julie Dombrowski et Look-up le samedi. Bien que ces spectacles soient gratuits, il importe de réserver sa place via le www.dansencore.ca.

Le toujours très populaire Party Zumba sera aussi de retour, mais en mode virtuel. Ricardo Marmitte et ses invités se donneront pour mission de faire danser tous les amateurs de Zumba le 3 juin en soirée en direct sur la plateforme Zoom. Pour l’occasion, il sera accompagné de quatre instructeurs provenant de l’Île de la Réunion, de l’Île Maurice, des Philippines et des États-Unis. Aucune inscription n’est requise. Le lien Zoom sera diffusé sur la page Facebook du Festival international DANSEncore le soir du Party Zumba.

Par ailleurs, trois films d’art seront diffusés sur Facebook et Instagram. Ce projet tenait à cœur à la nouvelle directrice générale et artistique du Festival international DANSEncore.

«J’ai un petit faible pour le côté audiovisuel, convient Maria Juliana Velez. Ça fait partie des choses que j’avais en tête à mon arrivée. Voir un spectacle sur scène est l’idéal, mais la danse se prête bien à un certain travail sur l’image. On a voulu explorer ce médium de création et de communication. Ça ne dénature pas la danse et on garde l’aspect scénique, tout en faisant d’autres projets à côté pour le public qui ne peut pas se déplacer ou qui se retrouve à l’international.»

Les capsules vidéo seront aussi diffusées durant le Gala.

«C’est épuisant de travailler avec des alternatives»

Mireille Baril a rejoint l’équipe du Festival international DANSEncore à titre de directrice générale adjointe et codirectrice artistique en janvier afin de donner un coup de main à l’équipe.

«On savait qu’on allait en mode virtuel, mais pourrait-on présenter des spectacles en direct avec des danseurs et du public? On ne le savait pas et ça peut encore changer. On a des alternatives, mais c’est épuisant de travailler avec des alternatives, indique-t-elle. On n’est pas dans nos bottines cette année. La dernière année a aussi été très dure pour les danseurs professionnels et les écoles de danse. De nombreux jeunes n’ont pas pu danser dans les écoles comme d’habitude. Avec cette édition, on veut leur apporter de la magie et de l’espoir.»

À cela s’est ajouté l’incendie à l’autogare au centre-ville qui a endommagé entraîné la fermeture de la salle J.-Antonio-Thompson et des salles de spectacle de la Maison de la culture le temps de procéder à un nettoyage complet, encore en cours. Le Festival ne pouvait donc plus compter sur ces lieux qui sont normalement au cœur de la programmation. Le respect des mesures sanitaires demeure également un beau défi pour l’organisation.

«À l’Amphithéâtre, toutes les règles sanitaires d’une salle de spectacles sont déjà établies. Ça nous aide beaucoup. Il faudra notamment désinfecter le plancher de la scène entre chaque numéro, car les danseurs le touchent avec les mains. Les danseurs auront chacun leur petit panier pour leur masque, leurs lunettes et ils devront se désinfecter les mains. Il y a beaucoup de bulles, donc les danseurs pourront danser ensemble en duo, tandis que des compagnies comme Ballets Jazz de Montréal ou les Grands Ballets canadiens ont leurs mesures sanitaires internes. Ils vont danser avec des masques, mais ils répètent déjà avec des masques et des lunettes quatre heures par jour», explique Mme Baril.

Le Festival avait aussi précédemment annoncé la tenue de classes de maître virtuelles et gratuites, des compétitions en virtuel, ainsi que de la conférence «L’expérience Kim Gingras». Tous les détails de la programmation sont disponibles au www.dansencore.ca.