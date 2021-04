DANSEncore : la programmation prend forme

Après avoir lancé les inscriptions aux compétitions virtuelles en mars, le Festival international DANSEncore ajoute de nouvelles classes de maître virtuelles à sa programmation qui se déploiera du 3 au 6 juin.

Ces classes de maître se dérouleront les 5 et 6 juin par le biais de la plateforme Zoom. Au programme : du break au ballet, en passant par le contemporain, le jazz funk et le hip-hop. Ces classes de maître offertes gratuitement sont l’occasion pour les danseurs de différents niveaux de s’initier et de découvrir un nouveau style ou encore de perfectionner leur technique.

Les danseurs Debbie Wilson, Rico Coker, Alisia Pobega, Daphnée Laurendeau, Danny Morissette, Julie Dombrowski, François Pruneau, Samuel Cyr, Alex Francoeur et Kim Gingras animeront ces classes de maître.

«Je veux montrer les bases du break, les fondations, mais aussi amener un côté plus versatile, précise Samuel Cyr, finaliste de la deuxième saison de Révolution. Durant la classe, on jouera sur des mouvements de base et des concepts applicables à d’autres styles. Je veux que les danseurs sortent de cette classe avec de nouveaux outils.»

De son côté, Alex Francoeur, également finaliste de la seconde saison de l’émission Révolution, proposera une classe de maître en danse contemporaine. «J’ai envie d’utiliser la danse pour communiquer, raconter des histoires, confie-t-il. Des fois, on oublie que la danse part du cœur. Dans cette classe, j’ai envie de nous ramener à l’essentiel et que chaque jeune puisse utiliser ses émotions plus que la chorégraphie.»

Par ailleurs, en plus de présenter une classe de maître sur la danse commerciale, Kim Gingras, qui a dansé aux côtés de Jennifer Lopez et Justin Timberlake, proposera «L’expérience Kim Gingras», une conférence virtuelle offerte le dimanche 6 juin. La danseuse professionnelle partagera les trucs, astuces et conseils sur des sujets comme l’entraînement, le branding, le réseautage et les auditions.

«Au début de la pandémie, je me suis lancée dans un programme de mentorat qui est devenu L’Expérience Kim Gingras. J’ai eu envie de partager mon expérience professionnelle. On aborde aussi la confiance en soi, la préparation, le portfolio, les finances… C’est ce que j’aurais aimé savoir à 15 ou 20 ans quand je rêvais d’une carrière en danse», précise-t-elle.

Elle répondra également aux questions que les jeunes auront à lui poser. Les billets pour participer à la conférence sont en vente au coût de 15$ sur le site Web de DANSEncore.

Le reste de la programmation du Festival international DANSEncore sera dévoilé le 10 mai prochain.