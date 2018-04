Danse Encore s’emparera de la rue des Forges

Crédit photo : Photo Danse Encore

DANSE. Plus de 100 artistes professionnels du Canada, des États-Unis, de Colombie, de Cuba, d’Espagne, des Pays-Bas, d’Italie et de Turquie participeront aux différentes activités du Festival international de Danse Encore, dont la troupe de hip-hop MARVL, demi-finaliste à l’émission Danser pour gagner, présentée sur les ondes de V cet hiver.

C’est un retour au festival pour cette troupe de Québec qui avait déjà pris part à l’événement sur l’une des scènes extérieures. Cette fois-ci, ils présenteront un numéro dans le cadre du Gala présenté à la salle J.-Antonio-Thompson les 8 et 9 juin.

«Ils seront sept danseurs sur la scène. On aura droit à une performance explosive», souligne Claire Mayer, directrice générale du Festival international de Danse Encore.

MARVL s’ajoute donc aux autres têtes d’affiche des soirées de Gala précédemment annoncées, soit Mandy Moore & Cie, Kristian Cellini & Cie, Molodi et Dana Foglia Dance.

En pleine rue des Forges

Le Festival international de Danse Encore s’emparera littéralement de la rue des Forges du 7 au 10 juin pour ses activités extérieures. Les travaux qui se tiendront dans le stationnement souterrain de l’hôtel de ville ont contraint l’organisation à déménager la Place Danse Encore sur la rue des Forges.

La troupe Aainjaa, de retour pour une deuxième année consécutive, devrait en mettre plein la vue sur la rue des Forges. Les 15 percussionnistes/danseurs de Colombie promettent de faire vibrer le centre-ville à nouveau avec leurs rythmes endiablés.

Par ailleurs, en plus des désormais traditionnels Partys tous styles et Zumba, Danse Encore ajoute un Méga Party Cubain à sa programmation. Caliente se veut un voyage à travers la culture cubaine dans un mélange de rythmes chauds, de costumes flamboyants et de chorégraphies à couper le souffle.

«Les danseurs seront littéralement dans la rue avec les spectateurs. Ils feront des prestations, mais feront aussi danser les festivaliers dans la rue», précise Mme Mayer.

D’autres spectacles in situ seront présentés sur la rue des Forges: Ample Man Danse, Le Patin libre, Tap Dance avec Acia Gray & Siobhan Cook et du Body Percussion avec Nicholas Young & Max Pollak.

Rappelons que les spectacles extérieurs sont gratuits.

Plus d’inscriptions qu’en 2017

Après deux heures de vente, toutes les compétitions affichaient complet. En raison du grand nombre d’écoles qui n’avaient pu s’inscrire à temps, le Festival de Danse Encore a revu les horaires pour ajouter de nouvelles places.

«On a été victime de notre succès. Certaines écoles très fidèles qui viennent depuis le tout début du festival n’avaient pas eu la chance de s’inscrire. C’est du jamais vu au Festival! Déjà, on compte 740 inscriptions de plus qu’à pareille date l’année dernière pour les compétitions et les vitrines sont déjà complètes. Au total, on recense environ 4000 inscriptions aux activités de la relève jusqu’à présent. Ça va également bien du côté de la vente des billets en salle», explique Claire Mayer.

Les billets pour assister aux spectacles intérieurs sont en vente à la billetterie du festival en appelant au 819 601-2673 ou via le www.dansencore.ca.