Danse Encore: María Juliana Vélez succède à Claire Mayer

Le Festival international de Danse Encore a trouvé sa nouvelle directrice générale et artistique en la personne de María Juliana Vélez, qui succède ainsi à la fondatrice du festival, Claire Mayer, qui a tiré sa révérence au terme de 25 éditions à la tête de l’événement.

Originaire de la Colombie et Trifluvienne depuis neuf ans, Mme Vélez a un parcours professionnel multidisciplinaire en danse, communication et lettres. Celle qui a été formée en ballet classique et en danse contemporaine est une fidèle de Danse Encore depuis son arrivée en ville.

«J’ai toujours aimé le festival, confie María Juliana Vélez. C’est un espace de création super intéressant où on peut faire beaucoup de choses pour faire entrer la danse dans la vie des gens. Le festival a le mandat clair de rendre la danse accessible pour tout le monde. C’est un mandat précieux. Il s’agit de faire en sorte que le festival fasse partie de la vie des gens et qu’ils sentent qu’ils dansent aussi. L’idée pour moi, c’est que Trois-Rivières soit une ville qui danse.»

La nouvelle directrice générale et artistique a un solide réseau de contacts dans le milieu de la danse, tant au Québec, au Canada qu’à l’international.

Mme Vélez est entrée en poste il y a une semaine à peine, mais déjà, les idées bouillonnent en prévision de la prochaine édition du Festival international de Danse Encore qui aura lieu en juin 2020.

Elle entend poursuivre l’œuvre entreprise par Claire Mayer, mais elle compte aussi y ajouter sa couleur au cours des prochaines semaines.

«Les prochaines semaines seront très occupées. On travaille sur la programmation, mais également sur les partenariats. On réfléchit présentement à tout ça. On est encore en phase de bouillonnement d’idées et de réflexion. On vous prépare beaucoup de surprises», indique Mme Vélez.

Depuis son arrivée à Trois-Rivières, María Juliana Vélez a travaillé comme stagiaire postdoctorale en lettres à l’Université du Québec à Trois-Rivières et a œuvré comme stagiaire postdoctorale avec la Chaire de recherche du Canada pour une dramaturgie sonore au théâtre à l’Université du Québec à Chicoutimi.

Elle a également collaboré à titre de danseuse, performeuse et chorégraphe avec plusieurs projets multidisciplinaires en recherche-création en Mauricie et ailleurs au Québec.

«Ma carrière académique a toujours été reliée à la question de la danse, explique Mme Vélez. J’ai toujours eu un pied dans la réflexion et un pied dans la danse.»

Au total, 42 personnes ont postulé pour le poste de la direction générale et artistique du Festival international de Danse Encore. Le conseil d’administration de l’événement a été accompagné par la firme Coefficient RH dans le processus de sélection. Le président du conseil d’administration, Christian Éthier, a d’ailleurs rendu hommage au travail de Claire Mayer à la tête du festival ces 25 dernières années.