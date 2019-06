Danse Encore: des troupes collaboreront pour des numéros spéciaux

Le Festival international de Danse Encore fait éclater son concept pour la 25e édition de l’événement qui se déroule du 6 au 9 juin. En plus des nouveaux spectacles et activités, des compagnies de danse préparent quelques numéros collaboratifs en prévision des Galas du vendredi et du samedi.

Sans vouloir en dévoiler beaucoup sur cette question afin réserver quelques surprises aux spectateurs, la directrice générale et artistique du festival, Claire Mayer, confie tout de même qu’un de ces numéros mettra en vedette Jason Samuels Smith, Tapestry et Molodi dans un numéro de danse percussive.

«Ça devrait être un numéro d’une vingtaine de minutes. Ça va lever! C’est intéressant, car ils exploitent différents styles de danse percussive. Je n’ai pas eu à convaincre des compagnies de collaborer ensemble. Elles sont enthousiastes face à ce défi. C’est aussi un échange artistique. Au final, ça peut permettre de créer des alliances pour des spectacles et des futures créations. Ça leur donne l’occasion», souligne-t-elle.

Pour la première fois, le Gala accueillera 15 compagnies de danse du Canada, des États-Unis et d’Amérique du Sud sur la scène. Du Québec, on pourra notamment voir Louise Lacavalier, Ballets Jazz de Montréal et Vincent-Olivier Noiseaux, ainsi que les participants de l’émission Révolution Willow, MARVL et Yoherlandy.

En plus du Gala s’ajoutent la première Parade en lumière, un spectacle de Rakatan sur la scène extérieure, un feu d’artifice le samedi, de même que l‘Hymne à la joie avec ProArteDanza.

«Cette année, c’est comme si on inventait un autre événement. C’est beaucoup de travail. Disons que c’est plus que de faire un copier-coller des autres années. Avec 15 compagnies pour le Gala, ça demande beaucoup de travail, mais je ne le regrette pas. Je ne compte plus le nombre de fois que j’ai changé le pacing», lance Mme Mayer.

Déjà, tous les billets du souper-spectacle du jeudi soir, du Gala du samedi, ainsi que des vitrines et compétitions ont trouvé preneurs. La programmation complète est disponible au www.dansencore.ca.