La consolidation de dettes est une solution financière qui combine plusieurs factures en un seul paiement mensuel, au taux d’intérêt le plus bas possible. Cela facilite le remboursement de votre dette parce que vous n’avez qu’un seul paiement à effectuer chaque mois. La consolidation de dettes vous permet également d’économiser de l’argent en minimisant les frais d’intérêt. En conséquence, vous êtes souvent en mesure de vous désendetter plus rapidement, même si vous payez moins chaque mois. Bien que cela paraisse comme étant la solution idéale, elle ne s’applique pas à toutes les situations d’endettement. Voici dans quels cas faire une consolidation de dettes.

Dans quels cas faire une consolidation de dettes ?

La consolidation de dettes peut être votre meilleure option si vous avez plusieurs cartes de crédit, prêts, ou marges de crédit qui s’accompagnent de hauts taux d’intérêts, et qu’il vous est difficile d’en faire le remboursement. Vous devez cependant avoir un bon dossier de crédit, avoir un ratio d’endettement se situant à moins de 40%, ainsi qu’un emploi stable et/ou un revenu suffisant pour pouvoir faire les paiements mensuels.

Quelles dettes peuvent être incluses dans la consolidation de dettes ?

Seuls les prêts non garantis peuvent être remboursés par le biais d’un programme de consolidation de dettes. Les prêts non garantis comprennent, entre autres :

Cartes de crédit

Marges de crédit non garanties

Factures de services publics

Ainsi, bien qu’une consolidation de dettes n’inclue pas les dettes garanties, il rend les dettes non garanties beaucoup plus gérables, améliorant ainsi votre capacité à continuer à rembourser vos dettes garanties en temps opportun.

Consolidation de dettes vs faillite : quel est le meilleur ?

Certaines personnes pourraient considérer la faillite comme la possibilité de faire table rase. Cependant, cela vient avec son lot d’inconvénients, surtout si on la compare à la consolidation de dettes. En effet, la faillite affecte votre crédit et le rend extrêmement difficile à reconstruire. Elle peut mener à la saisie d’actifs, y compris les cotisations à un REER, les remboursements d’impôt fédéral, etc.

La faillite peut sérieusement limiter votre avenir financier et vous nuire également à court terme. Elle ne devrait être considérée que comme une solution de dernier recours, lorsque toutes les autres options ont été explorées et épuisées.

La consolidation de dettes nuit-elle au crédit ?

Une consolidation de dettes, lorsqu’elle est suivie et complétée avec succès, améliorera réellement votre crédit à long terme en traitant correctement votre dette. De plus, une fois que vous n’aurez plus de dettes, un conseiller financier pourra vous mettre sur la bonne voie pour rebâtir votre crédit.

Comment obtenir des conseils pour la consolidation de dettes ?

Vous pensez que la consolidation de dettes est une bonne option pour vous, ou vous avez des questions à ce sujet et désirez connaitre toutes les alternatives pour vous sortir de l’endettement ? N’hésitez pas à contacter un conseiller financier ou un syndic autorisé en insolvabilité. Ils seront les mieux placés pour vous guider dans ce processus.