Dans l’univers de deux tourneurs de bois

Membres du Regroupement des métiers d’art de la Mauricie, les deux tourneurs de bois Alain Boisvert et Dave Pott exposeront leurs oeuvres à l’Espace-Galerie EMA du 7 août au 26 septembre. L’exposition Toucher du bois invite littéralement les gens à découvrir du bout des doigts les nombreuses pièces.

Tout droit sortis de la nature, les bois utilisés pour les oeuvres ont été choisis, transformés et raffinés avec un doigté d’expert et un œil d’artiste. D’ailleurs, les deux artistes seront sur place à six reprises, en alternance, pour expliquer et montrer leurs produits, initiant ainsi les gens à leur spécialité : le tournage du bois.

Le 4 septembre, Dave Pott tournera de 10h à 16h dans le jardin des Ursulines, attenant à la galerie. Puis, le 18 septembre, il sera à l’Espace-Galerie EMA. Quant à lui, Alain Boisvert sera présent à la galerie les 14 et 28 août ainsi que les 11 et 25 septembre.

À noter que les heures d’ouverture de l’Espace-Galerie EMA, en août, sont du mardi au dimanche de midi à 17h et jusqu’à 20h les jeudis et vendredis. En septembre, les heures d’ouverture sont du mardi au dimanche de midi à 17h.