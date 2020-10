Dans la cour des grands

Depuis le mois de mars, la pandémie apporte son lot de coups durs et de mauvaises nouvelles. Mais il n’y a pas que du négatif. Il y a aussi des histoires à succès, comme celle de Proaxion. L’entreprise trifluvienne a décroché de gros contrats pour la désinfection des plateaux de tournage, notamment avec Disney.

Spécialisée en désinfection d’espaces par pulvérisation électrostatique, Proaxion est présente sur une soixantaine de plateaux de tournage au Canada.

«On a commencé avec le plateau de la série 5e rang au Québec. À partir de là, la roue s’est mise à tourner, raconte Brian Massie, copropriétaire de Proaxion. Au Québec, on est sur une quarantaine de plateaux. On est aussi rendu partenaire avec Disney. On est sur tous les tournages de Disney qui se font au Canada. En ce moment, on est en train de faire Maman, j’ai raté l’avion à Montréal, Y : The Last Man à Toronto et Nightmare Alley à Toronto.»

L’électrostatique, c’est une technologie qui existe déjà depuis plusieurs années et qui est utilisée, entre autres, pour la peinture automobile. Mais dans le domaine de la désinfection, c’est assez récent.

«Ça se fait depuis seulement 5 à 10 ans, précise M. Massie. Le fonctionnement est simple. L’appareil crée un champ magnétique. En sortant, le produit désinfectant a une charge positive, alors que tout ce qui se trouve dans l’environnement est neutre ou négatif. C’est donc le principe d’un aimant. La goutte de produit va être attirée par tout ce qu’il y a de neutre et de négatif dans l’air. Si deux gouttes positives se touchent, elles rebondissent et se tassent jusqu’à ce qu’elles s’agrippent à quelque chose de neutre ou négatif.»

«Au final, ça donne une couche uniforme, poursuit ce dernier. Il n’y a pas d’accumulation de produit. Ça entoure les objets et ça va même dans les craques. Ça sèche environ en trois minutes et on parle d’un cinq minutes de délai pour réintégrer les espaces après l’application.»

Industriel et scolaire

Dans la région, Proaxion a aussi décroché plusieurs contrats avec des compagnies telles que Kruger, Marmen et Somavrac.

«Que ce soit en entreprise ou sur les plateaux de tournage, il y a deux façons de faire. On offre à nos clients de faire la désinfection pour eux ou de former leur équipe pour qu’ils soient autonomes. C’est ce que fait Disney. La compagnie a ses équipes à qui on loue les équipements et à qui on offre la formation. On fait les premières désinfections avec eux pour s’assurer que tout est correct. Après, on est là pour les aider au besoin», explique M. Massie.

L’école secondaire l’Académie les Estacades a elle aussi fait appel aux services de Proaxion. Deux employés de l’entreprise y travaillent à temps plein pour désinfecter les gymnases et les salles de cours utilisées pour les options comme la musique et les arts plastiques. Une désinfection complète des lieux est faite entre chaque groupe.

Une ascension rapide

Créée en 2017, Proaxion est passée de deux employés à dix-sept en Mauricie seulement. À cela s’ajoutent sept franchises, dont une à Québec, Montréal, Toronto et Whistler. Le premier contrat décroché – et non le moindre – a été celui de la désinfection des villages olympiques aux Jeux de PyeongChang.

«Quand on a commencé ce projet-là, on avait déjà des idées de grandeur, confie Brian Massie. Au début, on était très niché dans le monde du sport, mais rapidement, on s’est adapté en fonction des besoins. L’année 2020 en est le meilleur exemple.»

Maintenant, son associé et lui veulent aller encore plus loin. Ils ont l’ambition de devenir des spécialistes de l’électrostatique. Dans les mois à venir, ils exploreront les diverses possibilités qu’offrent les appareils pulvérisateurs.

Fait intéressant

Le désinfectant qu’utilise Proaxion est un produit naturel fait à Sherbrooke.