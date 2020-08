Daniel McMahon, recteur et diacre

Le Nicolétain Daniel McMahon a reçu l’ordination diaconale à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, dimanche après-midi, devenant ainsi diacre permanent dans le diocèse de Nicolet.

L’actuel recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a amorcé son cheminement peu après les fêtes de Pâques en 2012 et a suivi la formation requise à cette nouvelle fonction. Auparavant, il s’impliquait déjà au sein de son Église paroissiale comme catéchète, homéliste ou comme membre de comités.

«Issu d’un milieu de commerçants où bien servir la clientèle est un impératif, aimant les gens, suivant l’exemple d’une grand-maman impliquée auprès des malades et des personnes âgées, j’ai vite laissé cours à ce goût du service et je me suis impliqué et appliqué à répondre à toutes sortes d’appels civils et religieux», indique Daniel McMahon par voie de communiqué de presse.

À titre de diacre permanent, il pourra servir sa communauté dans l’animation de liturgies de la Parole, donner le baptême, président la célébration de mariages catholiques et célébrer des funérailles, sans eucharistie.

Le diocèse de Nicolet compte actuellement 21 diacres permanents et deux en formation.

En raison de ses présentes responsabilités à l’UQTR, M. McMahon observera un devoir de réserve sur son engagement comme diacre permanent jusqu’à ce que son mandat prenne fin, au début de l’automne 2020.

À partir de la fin de son mandat au rectorat universitaire, le nouveau diacre entend se mettre au service de sa communauté locale et aller à la rencontre d’adultes en quête de sens ayant le désir de découvrir ou redécouvrir Jésus.