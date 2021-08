La Corporation des Évènements de Trois-Rivières annonce le spectacle du producteur, musicien et auteur-compositeur-interprète Daniel Lanois à l’Amphithéâtre Cogeco le 18 septembre prochain.

Daniel Lanois est un nom qui mérite d’être cité aux côtés des meilleurs expérimentateurs sonores des 20e et 21e siècles. Sa connexion avec Eno l’a amené à travailler sur certains des disques les plus vendus de l’époque, par des méga stars aussi grandes que U2 et Peter Gabriel.

En travaillant avec Bob Dylan en 1987, par exemple, il a sorti une boîte à rythmes Roland TR-808 à utiliser comme outil de composition – donnant un coup de fouet au groove de l’album Oh Mercy et contribuant à en faire l’une des réinventions créatives les plus spectaculaires de la carrière de Dylan. Quelques années plus tard, lui et Eno ont réussi à amener la culture de la musique électronique, qu’ils avaient eux-mêmes contribué à inspirer, dans Achtung Baby de U2.

Formule aérée

Dans le respect des directives émises par la Santé publique, c’est sous une formule aérée, conviviale et chaleureuse, que le spectacle sera diffusé. Un aménagement repensé viendra maximiser l’expérience des spectateurs, tout en respectant la distanciation exigée entre les bulles familiales.

Billets

Le spectacle sera présenté le 18 septembre prochain sur la grande scène extérieure de l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Les billets, se détaillant à partir de 51.81 $ (taxes en sus), seront en vente dès le vendredi 6 août à 11h sur amphitheatrecogeco.com et par téléphone tous les jours de 11 h à 18 h au 819 380-9797.