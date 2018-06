«Dance Me / Leonard Cohen» à l’Amphithéâtre Cogeco

Crédit photo : Photo courtoisie

SPECTACLE. Le spectacle Dance Me, Musique de Leonard Cohen, présenté par les Ballets Jazz de Montréal, s’ajoute à la programmation de l’Amphithéâtre Cogeco le 7 septembre.

Dance Me / Leonard Cohen est une nouvelle création exclusive inspirée de l’œuvre riche et profonde du poète, artiste et auteur-compositeur d’origine montréalaise, Leonard Cohen.

Approuvé par Cohen de son vivant, sous la direction artistique de Louis Robitaille, ce spectacle prend vie en cinq saisons comme autant de cycles de l’existence tels que les a dépeints Leonard Cohen dans son œuvre.

L’écriture chorégraphique du spectacle a été confiée à trois chorégraphes internationaux pour créer un univers puissant et profond à l’image de l’oeuvre du célèbre poète montréalais, sous l’impulsion lumineuse des 14 artistes-interprètes de la compagnie.

Danse musique, vidéos et éclairages rythment ce spectacle complet et multidisciplinaire, lequel a reçu les droits exclusifs en danse durant cinq années.

Les billets pour le spectacle de Dance Me / Leonard Cohen seront mis en vente le 9 juin dès 11h à la billetterie de la salle J.-Antonio Thompson, au téléphone au 819 380-9797 ou en ligne au www.amphitheatrecogeco.com.