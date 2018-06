Dallas Smith… à Nicolet ?

La ville a été proposée par un internaute et Coors a retenu sa candidature pour en faire l’un des six finalistes qui ont été soumis au vote populaire. Un scrutin qui se tient en ligne du 11 juin au 15 juillet au http://coorsbanquet.ca/fr/oht . Il est possible d’enregistrer un vote chaque jour.

Nicolet est la seule représentante du Québec du concours #Patelinenvedette qui est une sélection de six villes canadiennes de petite taille.

Avec une population de 8169 personnes, elle part tout de même quelque peu désavantagée. Elle est en compétition avec William Lake, C-B (10 382), Taber, AB (8 428), Portage la Prairie, MB, (13 304) Napanee, ON (15 892) et Miramichi, N-B (17 437).

Le concert regroupera quelques gros noms de la musique country canadienne. La tête d’affiche sera Dallas Smith, dont le premier album, Jumped Right In, a été vendu à plus de 100 000 exemplaires et avait généré cinq chansons dans le Canadian Hot 100.

En première partie du concert, on pourra compter sur Tim Hicks et Kira Isabella qui ont également fait quelques percées dans le Canadian Hot 100 en plus de participer à plusieurs tournées.