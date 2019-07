Cynthia Simard nommée directrice des Communications de la Ville

La Ville de Trois-Rivières comptera maintenant sur Cynthia Simard à titre de directrice des Communications et de la participation citoyenne.

Mme Simard travaille au sein du service des communications de la Ville depuis une dizaine d’années. Entrée en poste à titre d’agente d’information, elle a gravi les échelons pour devenir conseillère aux communications, puis coordonnatrice des communications, ce qui lui a permis d’acquérir une solide expérience du monde municipal et de la réalité trifluvienne.

«On est content que ce soit Cynthia. C’est une nomination interne issue d’un processus qui était aussi externe. Mme Simard entre par la grande porte. Elle a fait les démarches. C’est un avantage aussi, pour le cabinet, de voir une personne de l’interne occuper ce poste puisqu’elle connaît les rouages du monde municipal», commente le maire Jean Lamarche.

Pour les prochaines semaines, la nouvelle directrice entend commencer par réviser l’organigramme, puisqu’il faut aussi inclure le volet de participation citoyenne, ainsi que valider les objectifs de la Ville et du cabinet.

«Quant à la participation citoyenne, une fois qu’on aura déterminé l’objectif et le budget, on verra le nombre de consultations citoyennes que l’on peut faire. Il faut aussi s’aligner avec le Plan d’immobilisations triennal. Il y aura peut-être aussi une place pour de plus petits projets. On réfléchit à un portail citoyen. On est encore à l’étape du brainstorm», explique Cynthia Simard.

Mais l’important pour elle demeure de construire sur des fondations solides. «C’est ce que je veux faire en collaboration avec mon équipe. Si j’ai choisi de me lancer, c’est parce qu’on a une super bonne équipe. J’en serai la capitaine», ajoute-t-elle.

Neuf autres employés travaillent au sein du service des communications de la Ville de Trois-Rivières.