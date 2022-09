Valérie Carpentier s’ouvre sur ses problèmes de consommation

Après avoir traversé quelques mois difficiles, Valérie Carpentier a confié être aux prises avec quelques problèmes de consommation via les réseaux sociaux.

L’artiste qui a grandi Sainte-Anne-de-la-Pérade a confié faire de l’insomnie et ne plus être très active musicalement. Elle ajoute qu’elle combat, depuis plusieurs années, la dépendance. Pour y remédier, elle s’est débarrassée de sa médication d’Adderall (un stimulant du système nerveux central), ajoutant que les « effets secondaires ruinaient sa vie depuis des années ».

Elle ajoute qu’elle pourra enfin réapprendre à vivre par elle-même, et qu’elle ressent « de la honte, de la peur, de l’anxiété, mais aussi du soulagement et de la gratitude d’avoir enfin ouvert les yeux ». Elle ne veut plus être en situation de dépendance et elle veut faire face à ses lacunes et trouver de vraies solutions par elle-même. Elle veut « enfin faire face aux émotions qu’elle a longtemps étouffées ».

C’est son plus récent passage à l’émission télévisée Big Brother 2022 qui se serait avéré être le point tournant dans sa vie, malgré le fait qu’elle s’était retirée elle-même de l’émission. « Ce fut mon wake-up call », écrit la Trifluvienne. « 2022 est une année qui ne cesse de me surprendre et de me transformer et j’ai hâte de trouver ma vitesse de croisière dans cette sobriété nouvelle ».

Elle mentionne également qu’il ne s’agit pas sa première tentative pour retrouver la sobriété, mais « qu’elle est convaincue que cette fois-ci sera la bonne ». Elle veut aussi cesser la cigarette à 100%, et diriger ses yeux ailleurs que sur des vidéos YouTube.

La chanteuse qui aura 29 ans le mois prochain avait remporté la première édition de l’émission télévisée La Voix I, en 2013, dans l’équipe d’Ariane Moffatt. Elle compte plusieurs singles à son actif, ainsi que trois albums, le dernier ayant vu le jour en 2016 (Pour Rosie).