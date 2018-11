Une Trifluvienne au petit écran

Crédit photo : Audrey Leblanc

TROIS-RIVIÈRES. À 10 ans, la Trifluvienne Noémie Raîche a décroché un contrat de figuration dans la série Ruptures. Cette première expérience au petit écran lui a donné la piqûre.

En mai dernier, elle s’est rendue à Montréal pour une journée de tournage. «L’action se passait dans une cour d’école et, entre les scènes, on attendait dans le gymnase de l’école, raconte Noémie. Il a plu souvent durant la journée. On a dû arrêter et reprendre le tournage plusieurs fois.»

La journée de tournage a débuté tôt le matin. Noémie et sa famille devaient être à Montréal pour 6h et sont reparties à 17h. «J’étais un peu stressée, mais je l’aurais été plus si j’avais eu un texte à dire, ajoute-t-elle. J’ai aimé mon expérience et j’aimerais en faire encore.»

Il se pourrait bien que d’autres opportunités se présentent à elle prochainement. En plus de faire partie de l’Agence Artistique H&M, elle a obtenu cette année le premier rôle du spectacle de fin de session de l’Académie des Arts de Trois-Rivières. Chaque semaine, elle y suit des cours.

«Au départ, Noémie voulait suivre des cours de chant, donc on l’a inscrite à l’Académie, mentionne son père, Dany Raîche. Quelque temps après ça, il y a eu une possibilité de prise de photos pour les agences d’artistes. Elle a essayé et sa photo a été envoyée à des agences. C’était au printemps 2017.»

«Une agence l’a contactée pour lui faire passer une audition, poursuit son père. C’est là qu’elle a commencé à apprendre des textes. On allait plus là pour l’expérience, mais elle a été prise tout de suite par l’agence.»

Depuis ce temps, Noémie a passé deux auditions et a fait de la figuration une fois. En attendant les offres, elle continue ses cours de théâtre à l’Académie.