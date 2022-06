Une programmation bonifiée au Musée des Ursulines pour l’été

Le Musée des Ursulines lance sa programmation estivale agrémentée de plusieurs activités pour petits et grands.

Le 16 juillet, un pique-nique se déroulera dans la cour dès 11h30. Les visiteurs sont invités à apporter leur repas ou à opter pour l’option boîte repas. Le coût des boîtes repas est de 25$ par personne, tandis que la participation à l’activité sans boîte repas sera de 10$ par personne. La réservation est obligatoire à lepointdevente.com/billets/repas-ursulines.

Une activité d’archéologie est également prévue le 20 août de 9h à midi et de 13h à 15h. Divisée en trois stations, l’activité permettra d’initier les enfants de 3 à 8 ans à l’archéologie. L’activité est d’une durée de 45 minutes. Réservation: lepointdevente.com/billets/fouillefamille.

En plus des activités, la population locale et les touristes peuvent venir admirer l’exposition temporaire Portrait de famille et profiter de la visite guidée. Dans cette exposition, 34 Ursulines révèlent quel endroit était le plus significatif pour elles avant leur départ du monastère. C’est l’opportunité de garder vivante la mémoire de ces femmes en découvrant leurs occupations et leurs passions.

D’ailleurs, en nouveauté, la visite guidée est maintenant bonifiée d’une introduction à une partie du cloître, vous donnant ainsi accès à certains espaces qui étaient réservés aux religieuses. C’est l’occasion de marcher dans leurs pas à travers des rituels religieux qui prenaient place dans l’avant-chœur et le chœur, ainsi que de découvrir les limites du cloître, marquées par l’imposante grille conventuelle.

Des visites guidées du jardin des Ursulines sont aussi proposées jusqu’au 4 septembre. Réservation: lepointdevente.com/billets/jardinsursulines