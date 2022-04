Après deux ans de reports en raison de la pandémie, le ­Théâtre des ­Nouveaux ­Compagnons (TNC) célébrera (enfin !) son 100e anniversaire d’existence avec la pièce exclusive ­Juliette des ­Sept ­Allégresses, écrite par ­Patric ­Saucier.

« ­Les deux dernières années ont été difficiles pour tout le domaine des arts vivants et au ­TNC aussi. La pandémie nous a coupé l’herbe sous le pied à deux reprises, alors que nous étions à quelques semaines de présenter le spectacle. On espérait que ça se résorberait, mais quand on a vu qu’on remettait l’année du 100e, ça a été un choc, confie ­Roxanne ­Pellerin, responsable des communications du ­Théâtre des ­Nouveaux ­Compagnons et membre du conseil d’administration. On a fait preuve de beaucoup de résilience. On a présenté notre projet virtuel des ­Personnages confinés, mais on souhaitait que le 100e anniversaire soit célébré à sa juste valeur, avec tout notre public et les anciens membres. »

Le spectacle ­Juliette des ­Sept ­Allégresses vient souligner le 100e anniversaire du ­Théâtre des ­Nouveaux ­Compagnons, mais elle se veut également une grande célébration du théâtre.

« ­Le ­Théâtre des ­Nouveaux ­Compagnons a une certaine responsabilité en étant la plus vieille compagnie de théâtre francophone en ­Amérique du ­Nord. Félix ­Leclerc y a travaillé et plein de gens sont passés par le ­TNC et ont rayonné par la suite. Ça devient, en quelque sorte, les 100 ans du théâtre au ­Québec. C’est une fête du théâtre qui passe par les ­Compagnons », soutient ­Patric ­Saucier, qui signe aussi la mise en scène de la production.

Le public partira à la recherche du personnage de ­Juliette, l’un des personnages les plus mythiques de l’histoire du théâtre, à travers sept tableaux qui feront voyager les spectateurs à travers 100 ans de théâtre.

­Dix-sept comédiens et comédiennes fouleront la scène pour interpréter près de 50 personnages. Le ­TNC s’amusera aussi à y mélanger les genres : poésie, humour, masques, clown, tragédie, alexandrins, marionnettes, vidéos… C’est aussi une opportunité de miser sur les forces des différents comédiens et comédiennes qui fouleront la scène et de mettre ces talents en lumière.

« ­On touche à tous les genres, y compris les procédés théâtraux. Ceux de 1920 étaient très différents de ceux d’aujourd’hui.. Il y aura des moments festifs, des moments poétiques. Je me suis amusé. Je fais du théâtre professionnel depuis plus de 30 ans maintenant. J’ai commencé avec le ­Théâtre des ­Nouveaux ­Compagnons dans les années 80. C’est le fun de reboucler la boucle avec eux », ajoute ­Patric ­Saucier.

La fébrilité a commencé à gagner les membres du ­TNC à l’approche des représentations qui auront lieu les 7, 8, 9, 10, 14, 15 et 16 avril à la salle ­Anaïs-Allard-Rousseau de la ­Maison de la culture.

« ­Avec les mesures sanitaires mises en place aux ­Fêtes, on a connu des difficultés à faire des pratiques. On s’est tourné vers le virtuel pendant un temps, mais malgré tout, on a fait le pari qu’en avril, on serait en mesure de présenter le spectacle en salle. Les gens ont travaillé très fort et ont mis les bouchées doubles pour que ce soit prêt et que cette fête soit comme on le veut le 7 avril », précise ­Roxanne ­Pellerin.

« ­On a tellement hâte de renouer avec le public. C’est quelque chose qu’on attendait et on le fait avec une œuvre unique commandée par le conseil d’administration. On voulait quelque chose d’exclusif pour marquer le coup. On voulait du ­jamais-vu et on réserve plusieurs belles surprises aux spectateurs », ­ajoute-t-elle.

Les billets pour assister au spectacle ­Juliette des ­Sept ­Allégresses sont en vente à cultur3r.com ou à la billetterie de la salle J.-­Antonio-Thompson au 819 380‑9797.