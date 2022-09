Un voyage dans l’espace… en gardant les pieds sur terre!

Qui n’a pas rêvé, enfant, de s’envoler dans l’espace et de devenir astronaute? Jusqu’au 27 novembre, on peut vivre virtuellement ce rêve d’enfance et s’envoler vers la Station spatiale internationale dans le cadre de l’exposition Trajectoire céleste.

Culture Trois-Rivières y présente le premier épisode en réalité virtuelle tiré de la série Voyageurs stellaires, la vie en orbite: Adapt, réalisée par les créateurs montréalais de renommée internationale Félix Lajeunesse et Paul Raphaël, de Felix & Paul Studios, en collaboration avec TIME Studios.

L’épisode Adapt présente un nouvel équipage d’astronautes qui arrive à bord de la Station spatiale internationale et découvre la joie, l’émerveillement et le danger de vivre dans l’espace. Les participants sont alors plongés au tout début de la mission 58 à laquelle participait l’astronaute québécois David Saint-Jacques en 2018.

Des années d’entraînement entrent en jeu alors que l’équipage surmonte la désorientation de l’apesanteur, répond aux urgences potentiellement catastrophiques et apprend à fonctionner comme une équipe soudée. La nature extrême de cette expérience unique amène l’équipage à nouer des liens quasi familiaux.

L’immersion est fascinante. Pendant 29 minutes, le participant côtoie les membres de l’équipage à bord de la Station spatiale internationale. Le haut et le bas se confondent et n’ont plus vraiment d’importance en apesanteur. Et que dire de la vue à partir de la coupole d’observation de la Station…! C’est l’opportunité inouïe de pouvoir observer la Terre et l’espace comme jamais, une vue que seuls quelques astronautes privilégiés peuvent apprécier, en temps normal.

Mais au-delà de l’expérience technologique et de l’immersion grâce à la réalité virtuelle, c’est toute une expérience humaine qui transcende. On en ressort marqué.

Un environnement sonore et visuel

Pour l’occasion, l’Espace Pauline-Julien, qui accueille l’expérience, se retrouve transformé pour proposer une expérience immersive du début à la fin aux visiteurs. Dès l’entrée dans le lieu culturel de la rue Fusey, la section du décollage joue avec les perceptions des visiteurs grâce à un miroir 360 degrés qui vient déformer le lieu. Une ambiance sonore planante accueille aussi le visiteur dès son arrivée.

Les visiteurs sont ensuite invités à passer à travers un grand tunnel épuré composé de lumière afin de vivre l’expérience principale soit la section » l’apesanteur », où un environnement sonore et lumineux contribue à la sensation de flottement et à l’immersion du public.

Après avoir vécu l’expérience, les visiteurs se dirigent vers une zone « d’atterrissage » qui offre un contenu pédagogique complémentaire et qui permet un retour en douceur.

Une deuxième exposition en réalité virtuelle

C’est à la suite de l’engouement suscité par l’exposition Musée VR en 2021 que Culture Trois-Rivières a décidé de replonger dans la réalité virtuelle pour une deuxième exposition. « Les gens avaient adoré l’expérience et on s’est dit que ce serait intéressant de trouver une autre exposition en réalité virtuelle qui serait à la hauteur des attentes », indique Nancy Kukovica, directrice générale de Culture Trois-Rivières.

Quand l’opportunité de présenter un épisode de la série Voyageurs stellaires, la vie en orbite est arrivée, l’organisation a sauté sur l’occasion. C’est d’ailleurs la première fois que l’expérience est présentée au Québec à l’extérieur de Montréal.

« C’est un bel exemple de la volonté qu’on a de présenter des expositions variées et pour tous. On a fait le choix de laisser gratuit l’accès à cette exposition pour qu’elle soit accessible au plus grand nombre », précise Mme Kukovica.

L’Espace Pauline-Julien offre l’expérience les samedis et dimanches jusqu’au 27 novembre, de 12h à 17h. Une présentation est faite toutes les heures. Comme il n’y a que huit places pour vivre l’expérience, il est suggéré de réserver sa place au préalable en appelant au 819 693-2627. En raison du poids du casque de réalité virtuelle, l’expérience est recommandée aux 12 ans et plus.