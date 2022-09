Un retour à la normale au Conservatoire de musique

Les deux dernières années n’ont pas été faciles pour le Conservatoire de musique de Trois-Rivières qui a dû s’adapter en continu pour répondre aux mesures sanitaires. Cette année, l’institution peut revenir avec une programmation complète d’une trentaine d’activités et de concerts.

« Ça va bien. Le Conservatoire est toujours vivant, surtout avec la belle programmation qu’on vous annonce aujourd’hui. Cette année, on essaie de s’ouvrir davantage à la population et de sortir de Trois-Rivières à quelques reprises pour répondre aux besoins de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Je veux qu’on soit présent sur tout le territoire, notamment avec l’Orchestre du Conservatoire », souligne la directrice générale du Conservatoire de musique de Trois-Rivières, Ève Martin.

L’Orchestre du Conservatoire présentera donc son programme de l’automne à Shawinigan le 19 novembre et à Trois-Rivières le lendemain. Le public pourra y entendre de grands classiques, soit les Suites 1 et 2 de Carmen (extraits) de Bizet, la Symphonie no 5 de Beethoven et Ouverture en sol mineur de Bruckner.

Le concert du printemps, les 1er et 2 avril, sera présenté à Trois-Rivières et à Nicolet. L’orchestre interprétera alors des œuvres de Saint-Saëns, Chabrier et Vaughan Williams.

« On compte aussi sur la présence de diplômés et d’anciens du Conservatoire au sein de l’orchestre. Ceux-si sont invités pour venir jouer et partager leurs connaissances et leur expérience avec les étudiants. Ça permet aussi de travailler des techniques d’orchestre », note Sébastien Lépine, directeur musical de l’Orchestre du Conservatoire.

Les ensembles à corde, à vent et de cuivres reprendront aussi du service, tout comme l’ensemble vocal. Les mercredis du Conservatoire reviennent à la salle Armando-Santiago en novembre et en mars.

« J’invite les gens qui ne sont pas des habitués des concerts classiques à venir découvrir cette musique. Plutôt que de fixer un prix précis, on suggère une contribution volontaire. Ça devient très accessible, précise Mme Martin. La présence du public est importante dans la formation des élèves. Le Conservatoire est un lieu ouvert et je veux que ça se ressente dans la population. »

Aussi, à l’occasion de la Journée internationale de la musique le 1er octobre, le Conservatoire invite la population à venir célébrer la musique à la Cathédrale de l’Assomption à 14h.

L’institution s’associe aussi au Musée POP pour la présentation des Lunchs musicaux le 10 novembre, le 8 décembre, le 16 mars et le 27 avril. Le Conservatoire s’associe également au Festival international de la poésie et participera aux activités À portée de mots en collaboration avec les étudiants du Conservatoire d’art dramatique de Québec, ainsi que Poésie musicale avec la poète Kim Doré.

Par ailleurs, les altistes William Boisvert et Étienne Demers, le violoniste-percusionniste David Beaudry, la violoncelliste Maggie Dudemaine et le hautboïste Raphaël Blais seront reçus à deux reprises comme stagiaires en résidence de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières. On pourra les voir avec l’OSTR lors des concerts du 22 octobre et du 25 mars.

Quiz musical et événement d’Halloween

Quelques événements spéciaux viendront ponctuer la programmation 2022-2023 du Conservatoire de musique de Trois-Rivières. Dans le cadre de l’Halloween, les élèves, les professeurs et le personnel administratif s’allient pour proposer un rallye spécial entre les murs de l’institution.

De 17h à 20h, les visiteurs déguisés seront amenés à répondre à des questions sur la musique, découvrir les instruments et relever les petits défis qui les attendront à chaque station du rallye. Cet événement familial est gratuit, mais l’inscription est requise auprès du Conservatoire.

Un Musicoquiz se déroulera le 4 février au Randolph Pub Ludique. Ce sera une occasion pour les participants de tester leurs connaissances en musique classique et d’assister à une prestation d’impro musicale.

Les traditionnelles portes ouvertes et le concours scène ouverte auront lieu le 18 février, tandis que l’événement-bénéfice annuel au profit de la Fondation du Conservatoire est prévu en mai 2023.

La programmation 2022-2023 complète du Conservatoire est disponible au https://www.conservatoire.gouv.qc.ca/media/c5pnxwhj/cmtr_programmation_22-23_vf.pdf