Un nouvel événement familial au parc des Chenaux

Le nouvel événement familial Öparc s’installera au parc des Chenaux le 10 septembre dès 13h.

Öparc est un évènement convivial entièrement gratuit s’adressant principalement aux enfants âgés de 4 à 12 ans. Dès leur arrivée, les visiteurs seront plongés dans un univers imaginaire rappelant les personnages des films préférés des petits et grands.

Plusieurs activités en tous genres sera offert aux familles sur place. Tous sont invités à arborer leurs costumes de super héros, princesses et personnages favoris pour participer à la fête.

Programmation complète

Plusieurs zones seront aménagées au parc des Chenaux situé au Cap-de-la-Madeleine. Les enfants auront le libre choix de participer aux différentes activités qu’ils désirent et de s’amuser avec leurs personnages favoris.

Stella et Chase sortis tout droit de l’émission La Pat’ Patrouille, Buzz Lightyear du film Histoire de jouets, le transformer Optimus Prime et Sonic pour n’en nommer que quelques-uns, feront partie de ceux qui seront au rendez-vous.

Mario Kart

Les enfants pourront accéder à une piste de course aux allures de Mario kart animée par nul autre

que le personnage de jeux vidéo Mario. Plusieurs modèles de bolides à pédales seront disponibles

pour participer à l’activité de manière seule ou accompagnée.

Akropark

Les jeunes et leurs parents seront invités à mettre à profit leurs habiletés physiques dans un parcours d’hébertisme d’une hauteur de 30 pieds.

1,2,3… Panier!

Captain America et Spiderman animeront cette zone englobant le module de jeux et le terrain de

basketball. Les jeunes auront l’occasion d’affronter les superhéros lors de divers défis.

Course à obstacles

Dans cette zone, la vitesse et les habiletés des participants seront testées au cours de 10 épreuves différentes. Il sera, encore une fois, possible de défier les personnages qui seront présents à l’activité.

Princesse d’un jour

Les enfants seront plongés dans l’univers familier de deux princesses tant adorées: Elsa, la reine des neiges, et Ariel, la petite sirène. Que ce soit dans l’univers glacé ou sous l’océan, les participants pourront échanger avec leurs personnages préférés et prendre plusieurs photos souvenirs. Puisque chaque enfant fait partie de la fête, plusieurs couronnements de princesses et princes sont prévus à l’horaire.

Le volcan

Les petits plus téméraires pourront escalader une structure gonflable de 25 pieds aux allures d’un

volcan, le tout animé par Moana. Cette station offrira plusieurs animations, telles que du limbo et de la danse.

À vos NERFS

Les jeunes seront attendus à cette zone de tir avec des fusils Nerf afin de mettre à profit leurs

aptitudes de combattants. Ils auront le défi d’atteindre plusieurs cibles sous l’œil avisé de personnages.

Exposition de voitures

Les enfants auront la chance de voir de près une voiture de police, un camion de pompier et même

l’automobile de Flash Mcqueen. Ils pourront se faire prendre en photo et ainsi, avoir un souvenir de cette belle journée.

Party!

Dès 19h30, l’ensemble des personnages donnera rendez-vous à tous les enfants et leurs parents

pour une fête dansante unique. Ce sera l’occasion idéale de se dégourdir, de prendre des photos et de montrer ses meilleurs pas de danse.

Feux d’artifice en soirée

Aux alentours de 20h15, la journée se clôturera avec des feux d’artifice éclatants qui permettront de prolonger la magie de l’évènement.

Dans un souci de convivialité, des food trucks seront présents, ainsi qu’un kiosque pour se procurer breuvages et grignotines. Il est aussi conseillé d’apporter une bouteille d’eau réutilisable puisque des stations de remplissage seront à la disposition des participants.

Une section du parc aménagée avec des hamacs et des chaises Adirondacks sera prévue pour que les familles puissent profiter d’un moment détente