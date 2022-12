Un nouveau festival de musique électronique au centre-ville cet hiver

Les 17 et 18 février, un nouveau festival de musique, de culture électronique et d’innovation débarquera au centre-ville de Trois-Rivières: l’ArtikFest. Au programme:concerts de DJ, animations musicales et tours de grande roue.

Réalisé par l’équipe du FestiVoix, cet événement mettra de l’avant des DJ électro canadiens d’envergure internationale et proposera une programmation entièrement gratuite. La programmation sera dévoilée le 14 décembre.

L’ArtikFest se veut un événement festif et inclusif qui célébrera la scène musicale électronique, tout en faisant rayonner les différents aspects de la culture électronique au sens large à travers une programmation où la technologie et l’innovation seront à l’honneur.

« Ce nouvel événement viendra dynamiser le centre-ville et nous réchauffer en plein hiver, lance Geneviève Dallaire, présidente du conseil d’administration du FestiVoix. L’ArtikFest viendra toucher autant les familles que les fans de musique électro. »

« L’hiver est une période qu’on voulait occuper » -Thomas Grégoire

« C’est important qu’il y ait des événements en hiver aussi. Les amateurs de musique électro sont une clientèle présente à Trois-Rivières, qui a du potentiel dans la région et qu’on a peu touchée avec le FestiVoix, poursuit Thomas Grégoire, directeur général du FestiVoix de Trois-Rivières et de l’ArtikFest. Il y a des amateurs de musique électronique partout au Québec et au Canada, toutes générations confondues. Ça nous permet aussi une dimension artistique plus forte. C’est tout un univers qu’on va créer. »

Le site ouvrira à 15h le vendredi 17 février et à 11h le lendemain pour accueillir toutes les familles qui souhaitent profiter de la grande roue gratuitement et des animations musicales. En soirée, les artistes électro s’enchaîneront sur la scène du parc portuaire. Notons aussi que des spectacles seront présentés dans quelques bars du centre-ville à partir de 23h.

Le site principal se trouvera à l’extrémité du parc portuaire. La scène sera entourée d’une structure faite d’échafaudages sur lesquels pourront être projetées des vidéos et des animations visuelles. Près de 2000 personnes pourront se regrouper à l’intérieur de la structure. Il sera aussi possible d’assister aux spectacles à l’extérieur de la structure.

Au parc portuaire, il y aura aussi des foyers, des tables, des foodtrucks et une grande roue.

« On veut investir sur l’extérieur. C’est certain qu’il faut s’habiller chaudement, mais ça donne aussi une expérience exaltante pour la clientèle. Je crois aussi que le rapport au fleuve en hiver doit être valorisé, indique Thomas Grégoire. On a beaucoup d’ambition pour cet événement. »

Faire rayonner l’innovation

L’ArtikFest souhaite également dépasser le cadre culturel en proposant dès que possible, en collaboration avec différents acteurs du milieu culturel et entrepreneurial, une programmation pluridisciplinaire étoffée alliant concerts, ateliers, conférences, activités portes ouvertes et rencontres axés sur la culture électronique et l’innovation.

L’événement se donne cette mission de mettre le projecteur sur la ville de Trois-Rivières durant la fin de semaine afin de montrer toute l’innovation qui s’y fait.

« Trois-Rivières est une communauté innovante à travers ses événements et ses organisations culturelles, mais aussi par ses entreprises, son université, ses établissements scolaires. Il y a de l’innovation partout dans cette ville et on voudrait que les gens de l’extérieur le découvrent aussi », mentionne Thomas Grégoire.

« Comme un cadeau de Noël! »

Aux yeux du coordonnateur au tourisme chez Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières, Daniel Rioux, l’ArtikFest s’avère un événement intéressant dans un contexte d’offre événementielle plus timide en hiver depuis la fin des Nuits Polaires, il y a quelques années.

« C’est comme un cadeau de Noël qui arrive quelques semaines avant Noël. C’est le deuxième événement hivernal annoncé en quelques semaines. Dès mon arrivée en 2017, on voyait qu’il y avait beaucoup d’activités en été et les hôtels étaient pleins, mais le reste de l’année, c’était un peu plus difficile, souligne M. Rioux. Je pense que tout est en œuvre pour que ce soit un succès. »

« Il y avait eu des rencontres avec la Ville de Trois-Rivières et des promoteurs d’événements il y a quelques années, mais c’était difficile, car il y a des risques financiers énormes pour attacher le financement. C’est le cas pour tout événement, mais en hiver, c’est quintuplé », note-t-il.

L’ArtikFest disposera d’un budget de 600 000$, incluant une subvention de Patrimoine Canada.

« C’est une offre touristique et culturelle dont on avait besoin en cette période tranquille de l’année. Cela permettra à Trois-Rivières de se distinguer avec cet événement », ajoute Daniel Cournoyer, maire suppléant de la Ville de Trois-Rivières.

Organiser un événement extérieur du genre en plein mois de février comporte ses défis sur le plan de la logistique. L’équipe du FestiVoix est allée chercher des conseils auprès de l’équipe du Festival IglooFest à Montréal. »On pense d’emblée à la gestion du froid. Il y a toute la mécanique autour à penser, comme les boissons à fournir aux gens, la résistance des matériaux au froid. Il faut imaginer les températures possibles aussi », précise M. Grégoire.