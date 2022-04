Un grand happening heavy metal à l’Amphithéâtre

L’Amphithéâtre Cogeco accueillera en exclusivité au Québec les groupes Anthrax et Black Label Society pour une performance enflammée le 24 août prochain.

Ces légendes du thrash metal américain, qui ont contribué à l’émergence du genre au milieu et à la fin des années 1980, proposeront un concert sans doute mémorable aux plus grands fans de metal de la province.

Anthrax est un groupe américain de heavy metal originaire de New York, formé en 1981 par le guitariste rythmique Scott Ian et le bassiste Dan Lilker. Le groupe est considéré comme l’un des leaders de la scène thrash metal des années 1980 et fait partie des Big Four du genre, avec Metallica, Megadeth et Slayer.

Black Label Society est un groupe de heavy metal américain formé à Los Angeles en 1998 par le guitariste/chanteur Zakk Wylde. À ce jour, le groupe a sorti onze albums studio, deux albums live, deux albums de compilation, un EP et trois albums vidéo.

Le groupe québécois Sword ainsi que Hatebreed réchaufferont les planches de l’Amphithéâtre dès 18h le soir du concert.

Notons que pour une première fois à l’Amphithéâtre Cogeco, les spectateurs pourront se procurer des billets admission générale à l’avant-scène. Des places assises seront aussi disponibles au moment de la mise en vente.

Les billets seront en vente dès le vendredi 22 avril 2022 à 10 h et disponibles sur www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio Thompson et au 819 380-9797.