Un dernier tour de piste pour Martin Fontaine dans la peau du King

Après 2000 représentations à Québec, Montréal, Toronto, Biloxi, Las Vegas, Paris,Tokyo, Shanghai et Pékin, Martin Fontaine sera le King pour l’une des dernières fois lors des représentations du spectacle Elvis Experience On Tour 1972 à la salle J.-Antonio-Thompson du 23 au 27 août, tandis que la tournée prendra fin en décembre du côté du Capitole de Québec.

En 1972, Elvis Presley était au sommet de sa popularité et enchaînait les spectacles à Las Vegas et les tournées en Amérique. Martin Fontaine a décidé de reproduire fidèlement ce qu’aurait été ce spectacle si le King s’était arrêté au Québec à cette époque. Ainsi, à l’occasion de ce spectacle à grand déploiement, celui qui personnifie Elvis Presley sur scène depuis plus de 27 ans sera accompagné de 15 musiciens et huit choristes. Il fera revivre les grands succès du King sur scène.

Au fil des années, plus de deux millions de spectateurs sont venus applaudir Martin Fontaine. « Je n’avais pas imaginé l’ampleur que ça allait prendre. Au début, avec Elvis Story, l’idée était de raconter l’histoire d’Elvis et d’être le plus vrai possible, raconte Martin Fontaine. Quand tu reproduis un spectacle de tournée, tu essaies d’être le plus vrai possible, le plus proche de ce que c’était pour faire vivre l’expérience au public. J’ai toujours fait mes spectacles comme s’il n’y avait pas de lendemain. »

« Ce qui était intéressant dans le personnage d’Elvis, c’est que ça prend une personne qui a des notions pour animer des foules, chanter et danser, sans compter que ça prend une discipline de fer, fait-il remarquer. Quand tu embarques pour 100 spectacles, tu dois gérer ton énergie pendant 100 spectacles. Tu surveilles ce que tu manges, tu t’assures de bien dormir lors de tes journées de congé et tu te tiens en forme. Cette rigueur, c’est ce qui est le plus difficile à garder. »

Toute cette aventure lui aura fait vivre des moments mémorables. Il chérit particulièrement sa première rencontre avec Priscilla Presley en 2014. « Elle nous avait amenés à Las Vegas pour présenter le spectacle. Elle nous a aussi présenté sa famille, elle est venue passer du temps avec nous. Ç’a été les plus beaux moments, l’apogée du spectacle. On le présentait là où Elvis avait lui-même performé pendant plusieurs années. C’était ma tape dans le dos », confie Martin Fontaine.

Martin Fontaine a aujourd’hui 20 ans de plus que le personnage qu’il interprète et avec les activités du Memphis Cabaret qui le tiennent occupé, il sent que le moment est bien choisi pour laisser ce personnage derrière lui. Il se réjouit de voir revenir les gens après deux années difficiles de pandémie.

« On avait peur, mais les gens participent, achètent des billets. Ça nous rassure pour l’avenir. Maintenant, il n’en tient qu’à nous d’offrir des bons spectacles et d’offrir une qualité qui nous distingues des autres diffuseurs », note-t-il.

Et puis, Martin Fontaine s’amuse particulièrement avec ce « projet de pré-retraite ».

« Ça me permet de toucher un plus large public, précise-t-il, et de toucher à plusieurs styles musicaux comme le blues, le soul, le rock n’ roll, le country et, surtout, la musique qu’aiment les gens. On présente de belles revues musicales sous la forme de soupers-spectacles et les gens adhèrent à cette proposition. »

Le Memphis Cabaret présente son Franco Yéyé Show pour encore quelques dates en septembre et en octobre. Sans perruque ni maquillage, Martin Fontaine y présentera également Sur la route de Memphis, un spectacle qui entraîne les spectateurs dans un voyage musical au royaume du King et qui met de l’avant les grands succès du répertoire blues, soul et rock n’ roll des années 50 à 80.

Les billets pour assister au spectacle Elvis Experience On Tour 1972 sont en vente au www.cultur3r.com et à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson (819 380-9797).