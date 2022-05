Un Cherche et trouve familial dans le Vieux Trois-Rivières

Afin de célébrer en grand, le Musée des Ursulines, la Galerie d’art du Parc et les Sages fous, qui fêtent respectivement leur 40e, 50e et 23e anniversaire, s’unissent pour offrir une activité Cherche et trouve dans le Vieux Trois-Rivières, le 14 mai prochain.

Cette activité débutera à la Galerie d’art du Parc avec l’atelier Chercheur d’art qui prend place dans la nouvelle exposition, suivi d’un rallye dans les rues du Vieux Trois-Rivières. L’activité se terminera par un jeu dans l’exposition du Musée des Ursulines. L’instinct de détective des participants sera mis à l’épreuve.

À la fin du parcours, un gâteau sera offert aux participants afin de célébrer l’événement.

L’activité se veut également une occasion de se réapproprier le Vieux Trois-Rivières famille ou entre amis.

Le Cherche et trouve se déroulera entre 9h et 15h. En cas de pluie, l’activité sera remise au lendemain, soit le 15 mai. Le coût de l’activité est de 20$ par famille (2 adultes, 3 enfants) ou de 5$ par personne.

L’inscription est obligatoire en appelant au 819 375-7922 ou en achetant les billets en ligne au www.lepointdevente.com/billets/ai3220514002