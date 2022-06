Un centre-ville animé cet été

C’est le retour des activités estivales et des animations au centre-ville de Trois-Rivières. Celles-ci se déploieront sur la rue des Forges et à la place Pierre-Boucher (flambeau).

Au total, plus de 70 artistes viendront présenter 120 prestations qui toucheront la musique, l’humour, l’improvisation, les arts ambulants et le sport dans l’optique de faire rayonner au maximum le centre-ville auprès des citoyens.

Cinq thématiques seront exploitées par la Corporation des Événements, qui organise cette programmation, au cours de la saison estivale.

Week-end des voyageurs | 17-18 juin

Le lancement des activités estivales sera inauguré par nul autre que les trois duos Les Voyageurs, Hisse et Ho! ainsi Flotte de Pirates. Faisant tous partie de l’univers de l’exploration et du voyage, ils sauront impressionner les jeunes spectateurs grâce à leurs numéros, leurs talents et leurs histoires.

Week-end Saint-Jean-Baptiste | 24-25 juin

Les plus grands succès de chansons québécoises sont à l’horaire le 24 juin, tandis que le lendemain, Dr Recyk tout et Mario a un incroyable talent animeront le public avec leur spectacle clownesque.

Week-end sportif | 15-16 juillet

L’univers du cirque prendra d’assaut le centre-ville avec Marina Plouffe, Julia et l’autre ainsi que la Licorne à vélo. Le camion-scène aura aussi sa place au flambeau pour des prestations musicales de Marjolaine Morasse et WEST.

Série Centro | 22 juillet au 20 août

La Série Centro, qui sera de retour pour une troisième édition, sera lancée le 22 juillet prochain dans le but de célébrer la thématique du spectacle du Cirque du Soleil. Cette année, les activités de la Série Centro seront donc teintées de la féminité et du bagage laissé par les grandes reines de la chanson québécoise. Les arts de toutes sortes seront au cœur des célébrations. L’ensemble de la programmation de la Série Centro sera annoncé plus tard cet été.

Trois-Rivières en Blues | 25 au 28 août

Le festival célébrera sa 14e édition cet été et, pour l’occasion, le centre-ville vibrera au son du blues.

Week-end en humour | 2-3 septembre

Les activités estivales 2022 prendront fin au week-end de la fête du Travail avec une bonne dose de rire. Les visiteurs pourront voir déambuler Julia et l’autre qui sera de retour pour faire rigoler le public avec son fidèle acolyte. Mister Trixter, performeur haut en couleur, invitera les petits comme les grands dans son univers coloré et unique à grands coups de performances stupéfiantes, de clowneries rocambolesques et de moments inoubliables.

L’ensemble de la programmation est disponible au www.ce3r.com.