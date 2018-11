Un artiste de renommée internationale collabore avec les Sages Fous

TROIS-RIVIÈRES. Les Sages Fous accueillent un artiste new-yorkais de renommée internationale afin de coproduire le spectacle «Body Concert», qui sera présenté les 7 et 8 décembre à l’église St. James.

Sculpteur et marionnettiste, Kevin Augustine, de Lone Wolf Tribe, était en résidence artistique à l’église St. James, ce mois-ci, pour la dernière étape de création de cette œuvre. Le spectacle sans paroles entraînera les spectateurs à la frontière du réel, entre la danse et la marionnette, entre la vie et la mort.

«Je suis venu pour la première fois à Trois-Rivières en 2016, sous la recommandation de la Jim Henson Foundation, fondée par le créateur des Muppets. On m’avait parlé du travail des Sages Fous et son Microfestival de marionnettes inachevées. Depuis, je suis tombé en amour avec la ville de Trois-Rivières et sa belle gang de fous un peu sages et de sages un peu fous. C’est mon troisième séjour ici. J’ai trouvé ici quelque chose d’unique, un havre de paix, un sanctuaire pour créer et peaufiner mon œuvre», commente Kevin Augustine.

Les billets sont en vente sur enspectacle.ca.

Vers une Fabrique de théâtre insolite

Les Sages Fous préparent actuellement un projet théâtral d’envergure: la Fabrique de théâtre insolite, qui s’installera dans l’église St. James et son presbytère. La Fabrique de théâtre insolite se voudra un pôle d’attraction pour des artistes influents du monde entier venus travailler la conception de leurs spectacles à Trois-Rivières.

L’année 2018-2019 marque ainsi une année de préfiguration, avant que ne débute le chantier en vue d’une ouverture officielle en 2021.

Outre la création et la diffusion de spectacles avec loges, ateliers et appartements pour résidences d’artistes, la Fabrique offrira notamment des activités de formation, de médiation culturelle avec les écoles et les organismes du milieu, diverses animations avant-gardistes et populaires, un cabinet de curiosités, un étrange salon de thé à l’anglaise, un jardin des spectacles insolites, ainsi qu’une salle d’exposition et de microspectacles consacrée aux formes artistiques inusitées.

«Les Sages Fous ont toujours eu le souci de développer des œuvres uniques qui font le tour du monde. La création est un moment fragile, de grande vulnérabilité, qui demande un terreau précieux. Nous le savons par expérience. Pour créer, l’artiste a besoin du soleil d’une attention bienveillante, d’un peu de protection contre les vents mauvais et surtout, de s’abreuver à un public généreux. C’est ce que nous voulons offrir ici à Trois-Rivières avec la Fabrique de théâtre insolite», explique South Miller, cofondatrice, créatrice et directrice artistique des Sages Fous.