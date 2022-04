Un 11e Encan de vins de prestige au Musée POP

La Fondation du Musée POP tiendra la 11e édition de son Encan de vins de prestige du 9 au 19 mai en ligne.

Un cocktail, en formule 5 à 7, viendra clôturer l’événement, le 19 mai, au Musée POP.

« L’Encan de vins de prestige est la principale activité de financement de la Fondation du Musée POP. Les sommes recueillies permettent d’appuyer la mission éducative et culturelle du Musée », rappelle le président de la Fondation, Jacques Picard.

L’Encan, complètement virtuel, aura lieu en ligne du 9 au 19 mai prochain. En plus des vins de prestige offerts, quelques expériences épicuriennes et touristiques seront offertes.

Les sommes recueillies lors de l’activité permettent de réaliser de nouvelles expositions, des activités éducatives et culturelles et permettre l’accès au Musée pour les clientèles en situation d’exclusion culturelle, particulièrement les élèves et familles défavorisés.

Recherche de grands crus

La Fondation est actuellement à la recherche de donateurs de grands crus pour son prochain encan. Les donateurs intéressés sont priés de communiquer avec Jacques Picard au 819-383-0280 ou par courriel au jacques.picard@ig.ca

Pour plus d’information: encanprestige.ca