Trois musées créeront de nouvelles expositions grâce à une subvention

Le Musée des Ursulines, le Centre d’exposition Raymond-Lasnier et Boréalis se partagent une aide financière de 877 443$, ce qui permettra aux trois institutions muséales de renouveler leur offre d’expositions.

Grâce à l’aide reçue dans le cadre de l’Appel de projets pour le soutien aux expositions permanentes et itinérantes, le Musée des Ursulines réalisera une nouvelle exposition permanente. Intitulée Signé Ursulines, celle-ci portera sur l’œuvre éducative et hospitalière des Ursulines, ainsi que sur leur vie quotidienne.

« On a constaté que les visiteurs veulent savoir à quoi ressemblent nos journées. La nouvelle exposition permanente viendra démystifier la vie des femmes cloîtrées jusqu’en 1965 et retracera l’œuvre des Ursulines de leur arrivée au tout récent don du monastère à la Ville de Trois-Rivières, précise sœur Yvette Isabelle, présidente du conseil d’administration du Musée des Ursulines. L’exposition sera aussi tournée vers l’avenir. »

Les photos d’époque et documents d’archives seront appuyés par un volet numérique et interactif important. Les visiteurs pourront notamment rencontrer virtuellement une jeune postulante qui présentera ses impressions. La nouvelle exposition permanente sera lancée au printemps 2024.

On renouvellera également l’exposition permanente du côté du Musée Boréalis. Cette nouvelle exposition portera sur l’histoire de l’industrie papetière et sera agrémentée de témoignages de personnes qui ont travaillé dans cette industrie. La nouvelle mouture de l’exposition permanente, en place depuis l’inauguration du musée en 2012, se voudra aussi plus participative et interactive. Celle-ci devrait être complétée à temps pour la saison estivale 2023.

De son côté, le Centre d’exposition Raymond-Lasnier concevra une exposition itinérante destinée aux jeunes de 8 à 13 ans. Ressemble à personne utilisera l’art actuel pour aborder la différence, l’affirmation de soi et l’identité de façon ludique et par le biais de la thématique de la diversité culturelle.

Présentée à compter de décembre 2023, l’exposition mettra en vedette le travail d’artistes de Trois-Rivières. « On espère que cela puisse favoriser des rendez-vous familiaux et susciter des discussions autour de la thématique. C’est si important d’être unique! Par ailleurs, la demande est présente pour ce type d’exposition destinée au jeune public », fait remarquer Stella Montreuil, présidente de Culture Trois-Rivières.

L’Appel de projets pour le soutien des expositions permanentes et itinérantes vient octroyer des subventions à 25 institutions muséales à travers le Québec.

« Cette aide financière viendra contribuer à bonifier l’offre muséale à Trois-Rivières et à permettre une mise à niveau technologique. Ces trois institutions contribuent à la diffusion culturelle et sont de véritables attraits touristiques. Ça promet énormément à la suite de deux années plus difficiles », conclut Jean Boulet, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et député de Trois-Rivières.