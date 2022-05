Tom Cochrane sera à Trois-Rivières en blues

Trois-Rivières en blues se déroulera du 25 au 28 août à l’Amphithéâtre Cogeco.

La 14e édition du festival présentera notamment le guitariste et compositeur Tom Cochrane le 25 août. Le guitariste et compositeur a connu beaucoup de succès en 1992 avec la sortie de son disque Mad Mad World sur lequel figure le méga-succès radio Life is a Highway. Mais c’est avec son groupe Red Rider qu’il amorce sa carrière en 1977. Deux ans plus tard, la chanson White Hot devient un classique du rock canadien qu’on entend encore régulièrement aujourd’hui!

Aussi au programme: le musicien hors norme Ben Harper & The Innocent Criminals, le duo américain Larkin Poe ainsi que Anthony Gomes, Bernard Allison, Brandon Taz Niederauer, The Lachy Doley Group et Tom Lavin & The Legendary Powder Blues.

Par ailleurs, le guitariste trifluvien Steve Hill viendra souligner ses 30 ans de carrière le 26 août en présentant un concert exclusif au festival. Pour l’occasion, il proposera un tour d’horizon de tous ses albums en formule groupe avec une section de cuivres.

Les festivaliers pourront se procurer un passeport dans la Zone Privilège située sur le porte-à-faux de l’Amphithéâtre Cogeco. Il s’agit d’un espace surélevé et couvert muni de multiples écrans leur permettant de ne rien manquer.

L’ensemble des spectacles présentés à l’Amphithéâtre Cogeco sera accessible grâce au passeport du festival disponible à partir de 68,50$ (plus taxes). Les passeports donnant accès à la Zone Privilège seront en vente au coût de 305,50 $ (plus taxes). Tous donnent accès aux 3 soirs de spectacle et seront mis en vente le vendredi 3 juin à 11 h. Les passeports seront disponibles sur 3renblues.com, amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson.

L’édition 2022 marquera aussi le retour des spectacles gratuits au cœur du centre-ville et dans les bars et restaurants participants.