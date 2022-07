The Singing Pianos au Cabaret Memphis cet été

Le duo The Singing Pianos sera de passage au Cabaret Memphis de Trois-Rivières pour offrir plusieurs représentations dans une formule souper-spectacle.

The Singing Pianos est un duo d’artistes québécois multi-instrumentistes, incarné par Gill Poitras et Alexandre Racine. Complices depuis douze ans, ils proposent un spectacle de style cabaret très rythmé et joyeux, qui a connu un franc succès en Europe et aux Antilles.

Le répertoire revisite la période yéyé jusqu’aux années 1980, au gré d’arrangements vocaux et musicaux enlevés. Imitations, humour et chansons à la demande font aussi partie du programme.

Le duo figure à la programmation du Memphis les vendredis et samedis 29 et 30 juillet, 19 et 20 août, 26 et 27 août et les 2 et 3 septembre.

Les billets sont en vente sur le site Web du Cabaret Memphis au https://www.lememphis.com/.