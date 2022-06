Redécouvrir la musique d’ici sur le bord du fleuve

Pour souligner la Fête nationale du Québec, la série de concerts gratuits Notre fleuve, notre musique sera présentée du 17 au 22 juin dans 14 villes et municipalités situées le long du fleuve Saint-Laurent, dont en Mauricie.

La tournée sera de passage à Trois-Rivières le 19 juin à 13h au parc Antoine-Gauthier, dans le secteur de Pointe-du-Lac, ainsi qu’à 16h30 à Batiscan, à l’église Saint-François-Xavier.

Pour l’occasion, le Quatuor Cobalt interprétera des trames sonores de films et de téléséries d’ici sous la thématique de la musique à l’écran. Cette formation de musiciens chevronnés se compose de Guillaume Villeneuve et Diane Bayard au violon, Justin Almazan à l’alto et François Leclerc au violoncelle. En compagnie du pianiste trifluvien Steven Massicotte, ils présenteront des pièces qui plairont à un large public ainsi que des mélodies entraînantes.

On y entendra aussi des airs composés par François Dompierre, Jorane, Michel Corriveau, Michel Cusson, Jean-Michel Blais et Alexandra Stréliski.

« Les Québécois redécouvriront leur culture, leurs musiques, leur territoire et la route qui les mène au fleuve », s’enthousiasme Denis Chabot, producteur, directeur artistique, contrebassiste, à l’origine de cette initiative culturelle.

Les représentations se dérouleront sur une scène mobile conçue au Québec. (M.E.B.A.)