Record d’achalandage au Musée POP

Le Musée POP a connu un record d’achalandage pour la Relâche scolaire avec 2 800 visiteurs, dont plus de 50% de l’extérieur de la région.

C’est 57% plus de visiteurs que pour la Relâche de 2020 (juste avant le début de la pandémie et la mise sur pause) qui constituait d’ailleurs le précédent record depuis l’ouverture du Musée en 2002 et ce, avec 1778 visiteurs.

Avec une programmation des plus diversifiées, le Musée a su divertir les nombreuses familles présentes durant la semaine de relâche: atelier de musique traditionnelle, soirée cinéma en pyjama, atelier de planche de BD, après-midi d’expérimentation de prototypes numériques muséaux, jeu numérique interactif, sans oublier les six expositions à l’affiche dont les très appréciées L’ADN de superhéros et Attache ta tuque! ainsi que la visite de la Vieille prison. (A.L.)