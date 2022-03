Raphaël Dénommé en spectacle au Gambrinus

L’auteur-compositeur-interprète Raphaël Dénommé sera en spectacle au Gambrinus ce samedi 5 mars à 21h.

Il a récemment lancé Hard Times and Broken Mind (Vol. 1), une première collection de sept chansons anglophones.

Soutenu par Antoine Gratton (réalisation, basse et piano), Max Bellavance (batterie), Richard Boisvert (guitares), Luc Lemire (saxophone), Andy King (trompette), Amélie Lamontagne (violon), Camille Paquette-Roy (violoncelle), Marie-Christine Depestre (choeurs), Sébastien Blais-Montpetit (prise de son et mixage) et Richard Addison (matriçage), Raphaël Dénommé livre ici un harmonieux mélange de blues, de rock, de blue-eyed soul et de folk provenant du sud des États-Unis.

Ces dernières années, il a également fait des passages remarqués aux Francouvertes et au FME, ainsi qu’en premières parties de Steve Hill et Galaxie.

Les billets sont en vente ici: https://lepointdevente.com/billets/gbr220305001